Birine alacağınız küçücük bir çiçek insanın yüzünde güller açmasına sebep olurken aynı zamanda insana pozitif enerji vermesinin yanında huzuru da birlikte getirdiği bir gerçektir.

Birini üzdüğümüzde ya da hasta olan birisine ne alacağız diye düşünmeye başladığımız zaman, aklımıza ilk gelen şey çiçeklerdir. Hayatımızdaki renkleri saymaya başladığımızda ise çiçek renklerinden yola çıktığımız çok olmuştur. Çiçekler evimizde, iş yerimizde, apartman önlerinde, yollarda, kırlarda yani her yerde varlığa anlam katar. Hayatımızı güzelleştiren bu bitkilerin, bize mutluluk vermesinin yanı sıra bulunduğumuz ortama kattığı güzelliği görmezden gelemeyiz. Çiçeklerin hayatımıza kattığı renklerin yanında, çiçek isimleri ve renkleri de bizlere hayatımıza yön vermektedir.



Mor çiçek isimleri

Bu sene sizin renginiz mor ise, çiçeklerden ilham almış olduğunuzu unutmayın. Birçok kadının en sevdiği renkler arasında bulunan mor, hayatın pek çok alanında kendini gösterse de konu çiçekler olduğunda çok daha gösterişli olduğu bir gerçek. Farklı renkleriyle bildiğiniz birçok çiçeğin mor renkli halini gördüğünüzde ona sahip olmak için içinizde bir istek duyabilirsiniz. Mor çiçek isimleri ile sadece görüntüleri değil artık hangi görüntünün hangi çiçeğe ait olduğunu da biliyor olacaksınız. Akasya çiçeğini mor olanını görünce almak için koşa koşa gidebileceğinizi unutmayın! Lavanta kokusuyla bizi büyülemesinin ve çekmecelerimizde yer almasının dışında mor rengiyle ruhumuza dokunan bir çiçektir. Sağlık açısından birçok faydası olduğu bilinmektedir. Lavanta yağı ile saçlarınızı güzelleştireceğinizi bir kenara not edebilirsiniz. Saksı çiçek çeşitleri ve isimleri arasında belki de en çok bilinenlerden biri de hiç kuşkusuz ki mor menekşedir. Evinizin ve bahçeniz havasını değiştirecek mor menekşe çiçeğini bir köşeye koymak, hayatınıza renk katmaktır. Mor ortanca bahçelerin ve balkonların vazgeçilmez çiçeğidir. İlkbaharın gelmesiyle açan bu çiçeği sevmek, kocaman çiçekleri avuçlamak herkesi rahatlatır. Leylak çiçeğini tabi ki unutmadık. Rengi ile bizi büyülemesinin yanında kokusuyla bizi uzaklara götüren leylak, mor çiçek isimleri arasında belki de en çok bilinenlerdendir. Birçok parfüme kokusunu veren leylak çiçeği, ateş düşürücü olarak da kullanılır.







En güzel çiçek isimleri

Anne adayları özellikle kız çocuklarına isim aramaya başladığında, çiçek isimleri mutlaka akıllarından geçmiştir. Modasız isimler olması açısından Akasya, Gül, Şebnem, İris gibi çiçek isimler anneler için daima ilham kaynağı olmuştur. Çiçeklerin sadece isimleri değil, anlamları da onları tercih etmek için gerçek birer sebeptir. Çocuğu için en iyisini isteyen anneler için çiçek isimleri listesi çoktan çıkartılmış olmalı.



Kırmızı Lale, aşkı temsil eden bir çiçektir.



Nergis çiçeği, Yunan Mitolojisine göre aşık olan bir adamın hikayesinden çıkmıştır. Dil tutulacak kadar güzel olmayı temsil eder.



Kardelen çiçeği, soğuğa inat açan bir çiçek olmasıyla bilinir. Ümidin temsilidir.



Yasemin çiçeği, güzel ve çekici anlamına gelir.



Yonca, uğur getirildiğine inanılan bir süs bitkisidir.



Defne, şan ün ve görkem anlamını taşır.



Fulya, aşkı uğruna birlik olmayı göze alan bir çiçektir.



Çiçek açan ağaçlar ve isimleri

Çiçek açan ağaçlar ve isimleri nedir hiç düşündünüz mü? Çiçeklerin sadece saksıda açtığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bahar aylarında birçok ağaç çiçek açar. Japonya’da yetişen morsalkım ağacının 144 yaşında olması ve inanılmaz güzelliği görenleri büyülemeğe yetiyor da artıyor. Ülkemizde bu ağacı göremesek de, Japonya’ya yolu düşenler görmeden gelmemeliler. Meyvesini severek yediğimiz Kiraz ağacının, çiçek açtığı zaman ne kadar muhteşem olduğunu görmeyeniniz varsa eğer çok şey kaybetmiş demektir.



Çiçek açan ağaçlar arasında Sakura ağacı, beyaz çiçekleri ile bizleri başka diyara götürmeyi başarır. Japonlar tarafından bu ağacın fideleri ülkemize hediye edilmiştir. Sakura ağacı çiçek açtığı zaman, Japonya’da festival yapılır ve kutlanır. Sakura kiraz çiçeği anlamına gelir ama aslında kiraz ağacı değildir. Bahçelerde ve park alanlarında kullanılmaktadır. Bu ağacın çiçekleri solmadan döküldüğü için yaşamı tekrar sorgulamamız gerektiğini düşündürür. Çiçek açan ağacın felsefesini de unutmayın. Kış ayının sonları ve baharın gelmesini bize müjdeleyen çiçekler bizleri canlandırır ve kış uykusundan uyandırır. Baharın gelişini kutlayan ilk çiçek ise Kardelenlerdir. Yüreğimizi ısıtan çiçekleri sevin ve onları izleyin.