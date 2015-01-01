Coca-Cola'dan özel koleksiyon

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Coca-Cola Light ambalajlarına Moschino imzası!

Moda devi Moschino’nun, Coca-Cola Light’a özel olarak hazırladığı üç farklı tasarımdan oluşan “Coca-Cola Light Moschino” Koleksiyonu, raflarda yerini aldı. Koleksiyon, Türkiye’de ilk kez 16-21 Mart tarihleri arasında düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul Sonbahar 2015’te tanıtıldı.

Coca-Cola Light, moda markalarıyla hayata geçirdiği özel ambalaj serilerine, son olarak Moschino Moda Evi ile gerçekleştirdiği iş birliği ile devam ediyor.

Moschino Moda Evi imzasıyla gerçekleşen projede Coca-Cola Light ambalajları, Moschino Moda Evi’nin benzersiz, şık ve kişiye özel tarzı ile yorumlandı. Sınırlı sayıda üretilen koleksiyon; doğadan ilham alınan İnek Deseni (Cow Print), Göz Tablosu (Eye Chart) ve Kalpler (Hearts) temasıyla yaratılan üç farklı tasarımdan oluşuyor.