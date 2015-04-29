Bahçeşehir Koleji 1. Çocuk Bienali, 25-29 Nisan 2015 tarihleri arasında Beşiktaş Deniz Müzesi’nde gerçekleşecek. Bienal, çocukların özgür ve özgün bakış açılarını çağdaş sanatla buluşturmayı hedefliyor.

Dostoyevksi'nin pek çok sanatçıya ilham veren 'dünyayı güzellik kurtaracak' bu kez çocuklara ilham veriyor. Bahçeşehir Koleji’nin ‘Dünyayı sevgi ve hoşgörü kurtaracak’ düşüncesini temel alarak düzenlediği 1. Çocuk Bienali’nin temasını ‘sevgi ve hoşgörü’ oluşturuyor. Bienale Türkiye’nin tüm bölgelerinden ve yurt dışından öğrenciler katılıyor. Çocukların farklı bakış açılarının ve yorumlarının yansıdığı eserler Beşiktaş Deniz Müzesi’nde sergilenecek.Çocukları çağdaş sanat disipliniyle erken yaşta tanıştırmayı hedefleyen 1. Çocuk Bienali, bu sayede onların kendilerini ifade ederken farklı düşünme yolları keşfetmelerini, sınırlandırılmalardan kurtularak özgür ve özgün düşünme pratikleri geliştirmelerini amaçlıyor. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü yardımcısı Özlem Dağ, tema seçimiyle sanat aracılığıyla çocukların daha iyi bir dünya fikri üzerine düşünmelerini arzuladıklarını anlatıyor: “Sevgiye ve hoşgörüye her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde çocukları çağdaş sanatın kavramsal gücüyle tanıştırmak ve onları bu gücü kullanarak daha iyi ve barış dolu bir dünya hayal etmeye teşvik etmek büyük önem taşıyor. Bu düşünceyle hareket ederek temamızı belirledik. 1. Çocuk Bienali’nin hedeflerinden biri, sanatın bireyler ve toplumlar üzerindeki iyileştirici yönüne vurgu yapmak ve çocuklarımızın da bunu erken yaşta kavramalarına katkıda bulunmak.”