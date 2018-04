Çocuklarına onun adını veriyorlar!

Amerika'da yeni doğan çocuklara film ve dizi kahramanlarının adları veriliyor. Popüler isimlerin zirvesinde Açlık Oyunları'nın kahramanı Katniss ile Taht Oyunları'dan Khaleesi var.

Çocuğuna isim arayanların başvurduğu bir site olan Nameberry'nin son raporuna göre; 2020'de okula başlayan bir çocuğun sıra arkadaşlarının isminin Katniss veya Khalessi olma olasılığı oldukça yüksek!



Site, kullanıcılarının 2014 yılında çocukları için araştırdıkları potansiyel isimlere dair verileri topladı. Sonuçlar geleneksel isim severler için endişe verici gözüküyor. Elde edilen verilere göre özellikle Amerika 'da televizyon dizilerindeki ve filmlerdeki popüler karakterlerin isimleri gittikçe yaygınlaşıyor. Bunların başında Katniss geliyor. Katniss Amerikalı yazar Suzanne Colins’in romanından uyarlanan Açlık Oyunları serisinin kahramanı. Katniss ismi listede en popüler 14. isim olurken, Game of Thrones serisinin en popüler karakterlerinden olan Khalessi listede 18. sırada yer alıyor. Bu sene vizyona giren The Fault in Our Stars (Aynı Yıldızın Altında) filminde Shailene Woodley'in canlandırdığı Hazel karakteri ise popüler isimler listesinde 13. sırada yer alıyor.



İster aileler sitede göründüğü gibi çocuklarına bu isimleri koysun isterse koymasın bir gerçek var ki kurmaca dünyasından gelen bir çok isim çocuklarına isim arayan aileler arasında gittikçe popülerleşiyor.