Uzun yıllardır, içeriğinde bulunan güçlü vitamin ve mineraller sayesinde neredeyse tüm hastalıkların tedavilerinde sıkça kullanılan bitkilerden biridir. Çörek Otu Yağı ve çörek otu ölümden başka her derde deva olarak tanımlanan bir bitki. Oldukça faydalı doğal bir mucizedir.

A, B1, B2, B6, C ve H vitaminleri bakımından zengindir. Birçok hastalığa çözüm bulabileceğini şifalı bitkilerden biridir. Yağı, ağrılarınızda ovularak masaj yapılmaya, içilmeye ve ya sağlıklı bir cilt için yüzünüze, ellerinize ya da vücudunuzun istediğiniz kısımlarına sürebileceğiniz şifalı bitki yağlarından biridir. Her derde devası vardır. Yağ içerisinde bulanıklık veren maddeler bulundurmamalı, berrak temiz görünüme sahip olmalı, altın sarısı rengi, tadı hoş ve lezzetli olmalı. Peroksit sayısı 1 kilo yağda en fazla 10 miliekivalent oksijen olmalıdır. Faydalarını saymak gerekirse;



Çörek otu yağı faydaları

• Astım problemlerine iyi gelir

• Bronşiyal problemlerine iyi gelir

• Sırt ağrısı gibi ağrılarına iyi gelir

• Romatizmal problemlerine şifadır

• Yüksek tansiyonu düzenler

• Uyku bozukluğunu düzenler

• Sinüzite iyi gelir

• Dolaşım sistemine yarar sağlar

• Diş ağrılarına iyi gelir

• Safra kesesi taş oluşumu ve böbrekte taş oluşumuna karşı etkilidir

• Kronik yorgunluğa iyi gelerek dinç olmanızı sağlar

• Yaraları iyileştirici özelliği vardır

• Bağırsak kurtlarını düşürür

• Sindirim sisteminizi rahatlatır

• Hemoroid'i iyileştirici özelliği vardır

• Öksürüğe iyi gelir

• Kabızlığı gidermeye yardım eder

• Cinsel gücü arttırıcı etkisi vardır

• Kalbe iyi gelir. Kalp dostudur

• Kansere karşı vücudumuzu korur

• Saçların daha çabuk uzamasını sağlar

• Saçlara güç kazandırı

• Diyabet (şeker hastalığı) için faydalıdır

• Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir

• Gebelikten sonra emzirme dönemini arttırır

• Ateş düşürmeye yardımcı olur

• Amfizem rahatsızlığı olanlar kullanabilirler

• Kolesterolü dengeler.Kolesterol düşürücü etkisi bulunmaktadır

• Antioksidandır

• Sedef, egzama gibi cilt hastalıklarında kullanılır

• Tümör oluşumunu engeller

• Karaciğer hastalıklarına karşı korur

• Zihni açar, hafızayı güçlendirir



Çörek otu yağı nasıl kullanılır?

Günde 2 gram ve ya bir tatlı kaşığı kullanabilirsiniz. 2 gram çörek otu ortalama 550 - 600 tane arasındadır. Çörek otu yağı; günde üç defa 4-5 damla ve ya 1 çay kaşığı bir miktar su ile kullanılabilir. Günlük içtiğiniz türk kahvesi ve ya filtre kahvenizin içerisine bir çay kaşığı çörek otu yağı katıp karıştırabilirisiniz. Günde iki defa alınabilir. Astım ve bronşit hastalıklarına iyi gelir. Bunun haricinde gece yatmadan önce göğüs kısmı çörek otu yağı ile ovulup masaj yapılırsa astım ve bronşit hastalıklarına iyi gelir.



Romatizmal ağrı ve ya sırt ağrılarında; bir miktar çörek otu yağı hafifçe ısıtılır sonra romatizmal alan yoğun bir şekilde sıvazlanır. Aynı zamanda grip ve soğuk algınlığına da iyi gelir. Bunun için; burun deliklerine 2-3 damla kadar çörek otu yağı damlatmak burun tıkanıklığına ve soğuk algınlığına iyi gelir. Sağlıklı bir cildinizin olmasını istiyorsanız; bir çorba kaşığı çörek otu yağı ile bir bir çorba kaşığı zeytinyağını karıştırıp yüzünüzü ve ya ellerinizi ovabilir, masaj yapabilirsiniz. Böyle yarım saat yaptıktan sonra yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Çörek otu yağı aynı zamanda baş ağrısına da iyi gelir. Baş ağrısı için; ağrıyan kısımları yağ ile ovabilir, masaj yapabilirsiniz.



Uyku bozukluğu yaşıyorsanız; sıcak süt ve ya yeşil çay gibi içeceklerinize bal katıp bir çay kaşığı çörek otu yağı ekleyebilir ve bu şekilde tüketebilirsiniz. Akşam yatmadan önce alırsanız uyku bozukluğunuzu düzene sokacaktır.



Çölyak hastalığı için çörek otu tarifi

Bağırsakta gelişen bir hastalıktır. Çölyak hastalarının glutensiz beslenmesi gerekir. Malzemeler: 2-3 Çay kaşığı çörek otu havanda ezin. Sabah aç karnına bir iki yudum ile çörek otunu içebilirsiniz. Tam 1 ay günde iki defa sabah akşam uygulayabilirsiniz. Dilerseniz 1 buçuk ay da yapabilirsiniz.