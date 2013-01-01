Cream-ist hediye kutularını keşfedin!

Cream-ist’in Sevgililer Günü’ne özel tasarlanan sınırlı sayıda hediye kutuları ile bu sene sevgilinizle birlikte kendinizi şımartın!

2013 yılında kurulan etkinlik ajansı Cream-ist bu Sevgililer Günü’nde başlamak üzere özel günlere dair hazırlanan sınırlı sayıda koleksiyonlarını enmoda.com üzerinden satışa çıkarıyor.

Sevgililer Günü’ne özel hazırlanan 2014 koleksiyonunda iki farklı hediye seçeneği “Loverocks” ve “Love” bulunuyor.



Çiftlere özel hazırlanan hediye kutularından “Loverocks” daha çok eğlenmeyi seven, asi ve kendine güvenen çiftlere hitap ederken, “Love” ise romantik ve uzun sohbetlerden keyif alan çiftlere hitap ediyor.



Loverocks hediye kutusunda özel olarak tasarlanan bir erkek boxer’ı, bayanlara yönelik tasarlanan bol kesim bir “boyfriend” t-shirt’ü ve sevdiğinizle beraber birbirinden keyifli pozlar yakalayabileceğiniz çek-at bir fotoğraf makinesi bulunuyor. “Love” kutusunda ise iki adet kalp kulplu el yapımı mat Limoges porselen fincan ve iki adet özel tasarlanmış “Love” bardak altlığı bulunuyor.



Sevgilinizle sohbetlerinize eşlik edecek “Love” kutusuna 149.99 TL’ye, gecenize eşlik edecek “Loverocks” kutusuna ise 119.99TL’ye enmoda.com’dan ulaşmak mümkün. Özel olarak tasarlanan Cream-ist kutularında satışa sunulan paketlerin hepsinde sevgilinize mesajınızı yazabileceğiniz bir kart da bulunuyor.



Bu Sevgililer Günü sevgilinizle beraber şımarmak için sınırlı sayıda üretilen Cream-ist hediye kutularını sakın kaçırmayın!