Daha sağlıklı bir cilt mi istiyorsunuz? Dermatologlar, bu 5 besini tüketmenin büyük fark yaratabileceğini söylüyor

Cildimizin durumu elimizde olsaydı, hepimiz yüzümüzün en berrak, en sağlıklı ve en canlı halini tercih ederdik. Cilt ütopyasına ulaşma umuduyla günlük nemlendiricilerimizi ve serumlarımızı bolca sürüyor ve cilt bakımı tanrılarına dualarımızı kabul etmeleri için yalvarıyoruz. Ancak, hemen unuttuğumuz bir gerçek daha var: Yediğimiz besinler cildimizin kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir ve küçük beslenme değişiklikleri yaparak berrak ve sağlıklı bir cilde sahip olma şansımızı artırabiliriz. Cildi temizleyen besinler ve bize nasıl yardımcı olabilecekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için dermatologlara, beslenme uzmanlarına ve diyetisyenlere başvurduk.

Bazı Besinler Cilt Rahatsızlıklarına Yardımcı Olabilir mi?

Kısa cevap? Evet! Diyetisyen Carolina Schneider'e göre, bazı yiyecekler cildimizin durumunu kötüleştirebildiği gibi , diğer yiyecekler de cilt rahatsızlıklarını hafifletmeye yardımcı olabilir. " Kabak çekirdeği, mercimek, fasulye ve kaju fıstığı gibi çinko açısından zengin yiyecekler de yağ üretimini düzenleyerek ve iltihabı azaltarak cilt sağlığını destekler," diye açıklıyor. Çinko açısından zengin yiyecekler, cildi tahriş etme eğiliminde olan dengesiz hormonların tedavisinde özellikle yardımcı olabilir, diye ekliyor. "Çinko, akne ve yağlı cilde katkıda bulunabilen erkeklik hormonlarının (androjenler) miktarını azalttığı için yağ üretimini kontrol etmede rol oynar ."

Renk bozulmaları ve yara izleri, özellikle antioksidan, protein ve C vitamini açısından zengin besinler olmak üzere, yediğimiz besinlerle de önlenebilir. Schneider, "Yaban mersini, ahududu, kara lahana, ıspanak, brokoli ve havuç gibi besinler, melazma gibi cilt pigmentasyon bozukluklarıyla ilişkili olan oksidatif stresi azaltır," diye açıklıyor. Bunu söyledikten sonra, temiz bir cilde kavuşmanıza yardımcı olacak en iyi beş besini derledik - dikkat edin, cilt bakımı tanrıları!

Temiz Bir Cilt İçin 6 Yiyecek



1. Yağlı Balık

Diyetisyen Holiday Durham'a göre, somon ve sardalya gibi yağlı balıklar iltihap önleyici bileşenlerle doludur. "Omega-3'ler, cildin lipit bariyerinin korunmasında rol oynar ve bu da nemlendirme ve çevresel hasara karşı koruma açısından çok önemli olabilir," diye açıklıyor. İster salataya katılarak ister brokoliyle birlikte kısık ateşte pişirilerek tüketilsin, yağlı balıklar cildin berraklığını destekleyen mükemmel bir besindir.

2. Domatesler

Dermatolog Dr. Macrene Alexiades'e göre domatesler sadece lezzetli ve çok yönlü değil; aynı zamanda cilt dokusunu da iyileştirebilir. "Domateslerde bulunan likopenin cilt dokusunu ve kalitesini iyileştirdiği kanıtlanmıştır," diye açıklıyor. Vücudumuz antioksidan dengesizliği olarak da bilinen oksidatif strese karşı savunmasız olsa da, likopen fiziksel yan etkileri azaltabilir ve genel cilt sağlığını iyileştirebilir.

3. Cevizler

Durham, "Ceviz , cilt sağlığı için çok önemli olan omega-3 yağ asitleri ve çinko açısından zengindir ," diyor. "Omega-3'ler cildin nem bariyerini korumaya yardımcı olabilirken , çinko cilt iyileşmesi için önemlidir ." Ayrıca kolayca taşınabilirler ve hareket halindeyken atıştırmak için mükemmeldirler. Kahvaltınıza, öğle veya akşam yemeğinize bir avuç ceviz ekleyin ve cilt dokunuzun zamanla nasıl pürüzsüzleştiğini fark edin.

4. Dolmalık biberler

Vücudumuzda bol miktarda kolajen bulunur ve C vitamini açısından zengin besinlerle birleştiğinde , üretimini artırmada üzerimize düşeni yapabiliriz. Bir fincan doğranmış dolmalık biberde günlük ihtiyacımızdan daha fazla C vitamini bulunur ve Schneider'e göre faydaları bununla sınırlı değil. "Dolmalık biberlerdeki beta-karoten gibi karotenoidler, güneşin zararlı etkilerine karşı koruma sağlayarak cildi sağlıklı ve canlı tutar." Ranch sosuna batırın, acı sosla soteleyin veya bu doğal olarak lezzetli sebzeleri tek başına yiyerek faydalarından yararlanın.

5. Ayçiçeği çekirdekleri

Besleyici gıdalar sadece temiz bir cilde kavuşmamıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda cildimizi çevresel hasarlardan da koruyabilir. Durham, " Ayçiçeği çekirdekleri , cildi çevresel hasarlardan korumaya ve cildin iyileşmesini ve yenilenmesini desteklemeye yardımcı olabilecek güçlü bir antioksidan olan E vitamini ile doludur , " diyor. Bu minik meyveleri (evet, meyve!) çiğ, kavrulmuş veya en sevdiğiniz tariflere ekleyerek tüketebilirsiniz.

Temiz Bir Cilde Ulaşmanıza Yardımcı Olacak Ek İpuçları

Su İçin, Su İçin, Su İçin (Ve Sadece Suyla Değil!)

Asırlardır tekrarlanan bu nakaratı haklı olarak savunuyoruz: Su, berrak ve sağlıklı bir cilde kavuşmanın en etkili yollarından biridir. Schneider, " Bol su içmek , vücut ağırlığınızın en az yarısı kadar ons, cildinizin nemini korumaya ve toksinleri atmaya yardımcı olur," diyor. Bu lezzetli yiyecekleri beslenmenize dahil ederken, aynı zamanda su içmeyi de unutmayın. Ayrıca, yeşil çay da kızarıklığı ve iltihabı azaltmaya ve cildinizin bariyerini güçlendirmeye yardımcı olan bir diğer nemlendirici içecek seçeneğidir .

Mevsimine göre beslenin

Mükemmel bir dünyada, sebzeler tüm mevsim boyunca taze toplanırdı. Dr. Alexiades'e göre, bu nedenle meyve ve sebzeleri en verimli dönemlerinde tüketmek çok önemli. Örneğin, yaz boyunca karnınızı taze meyvelerle doyurun . Kışın ise ıspanak ve kara lahana gibi soğuk hava sebzelerini tercih edin.

Süt Ürünlerinin Aşırı Tüketilmesinden Kaçının

Pürüzsüz bir cilde kavuşmak, süt ürünlerini tamamen kesmek anlamına gelmez; ancak süt ürünü tüketiminizi azaltmak, hormonal dengesizliklerden (akne, kızarıklık vb. gibi sorunlara yol açan) kaçınmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, süt ürünleri cildimizin yağ bezlerini tahriş edebilen yüksek miktarda karbonhidrat içerir. Dr. Alexiades, "Tüketimini azaltmak fark yaratır" diyor.

Tutarlı Olun ve Ne Zaman Yardım İstemeniz Gerektiğini Bilin

Sabır bir erdemdir ve istikrarlı olmak, temiz bir cilt için en iyi besinleri düzenli olarak tüketirken akılda tutulması gereken önemli bir ilkedir. Durham, "Besinlerin cilt sağlığı üzerindeki etkileri kademeli ve uzun vadelidir," diye açıklıyor. Cilt sağlığı sorunlarınız devam ederse, daha kişiselleştirilmiş tavsiyeler için bir sağlık uzmanına danışmaktan çekinmeyin.