Damak zevkine yolculuk

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Türkiye’de şarap uzmanı bir kadın International Women’s Wine Competition’dan altın madalya alarak döndü. Biz de, jürisi de şarap uzmanları da kadın olan bu yarışmada, şaraba hayat veren Özge Kaymaz’a kadın damak zevkini ve şarabın inceliklerini sorduk.

Yazı: Mürsel Çavuş



Şaraba yatırım yapan Amerikalılar, Fransız üreticileri bulunca sormuşlar: “Şaraba yatırım yaptık, kaç yılda para kazanmaya başlarız?” Fransızlar hiç duraksamadan cevap vermiş:

“İlk 100 yıl zor, sonra işiniz kolaylaşır.”

Şarap dünyası bu yüzden kibirlidir, öyle kolay kolay kimseye paye verilmez, malum bazı şarap üreticisi aileler 25-26 nesildir yani 1600’lerden beri bu işi yapıyor. Şarabın her şeyini bilirler, bağlarda doğar ve orada ölürler, tıpkı babaları, dedeleri, büyük büyükbabaları gibi… Cumhuriyeti bile 90 yıllık geçmişe sahip bir ülkede, Türk şarapçılığının sadece son 10 yılda atılım yaptığını göz önüne alırsak elimizde yeni doğmuş bir ‘bebek’ tuttuğumuzu söylemek abartı olmaz. Böyle bile olsa genç önologlarımız yani şarap uzmanlarımız var. Bir kadının bu mesleği seçmesi ilginç o yüzden. Onlar daha bağlardan üzümle ilgilenmeye başlar, toplanmasından tanklara alınmasına, şıradan şaraba dönüşüm yolculuğunda her aşamada tadar, değerlendirir ve nasıl bir şarap istediğini hayal eder. Sonra adım adım bu şarabı yapar.



Özge Kaymaz Türkiye’nin en genç önologlarından. İlgimizi çekmesinin sebebi ise dünyanın en önemli uluslararası şarap yarışmalarından biri olan International Women’s Wine Competition’dan ödülle dönmesi. Terra Beyaz Kalecik Karası 2012 altın madalya alarak Best of Class ve Best of Show Rose seçildi. Biz de, jürisi de önologları da kadın olan bu yarışmada, kadının şaraba hayat vermesini ve kadın damak zevkini kendisiyle konuştuk.