Dedikoducu bir iş arkadaşına sahipseniz ve bu insana değer veriyorsanız, yapabilecekleriniz çok da fazla değil. Sosyal hayatta bir şekilde bu durumu düzeltebilirsiniz. Ama bu insanla kişisel ilişkiniz çok derin değilse ve dedikoduları size zarar vermeye başlıyorsa adım adım yükselen bir başa çıkma formülümüz var.

1- Yanında konuşmayın

İlk adım budur. Aslında çok basit. Yanında konuşmayın. Çünkü biliyorsunuz ki sizden duyduğu her şeyi başkalarına da anlatacak. Bu onun hayatta kendine biçtiği rol olabilir. Belki de bu beyninde durduramadığı bir istektir. Onu bu şekilde kabul edin ve uzaklaşmak adına ilk olarak bu adımı atın.



2- Yanınızda konuşmasına izin vermeyin

İlk adımı başardıysanız ikinciye geçebiliriz. Tamam artık siz konuşmuyorsunuz ama o, hala başkalarıyla ilgili konuşmak için can atıyor. Buna karşı da oldukça dik durmanız gerekli. Başkaları hakkından konuşmasını durdurmalısınız. Dedikodu yapan insanların oldukça yaratıcı bir beyne sahip olduklarını unutmayın. Tek sorun bu enerjiyi dünyanın en gereksiz eylemi için kullanıyor olmalarıdır.







3- Uyarın

Artık ciddi bir müdahale gerekiyorsa ilk adım formal bir dille uyarmak olabilir. Sizli bizli konuşun. Bu uyarıyı mümkünse yüz yüze yapın ve etrafta başkaları da olsun. Unutmayın bu uyarıyı da hemen başka insanlara yetiştirecektir ve başka bir dedikodu malzemesi haline getirecektir. O yüzden başkalarının olması onu olumsuz yönde etkileyecek ve belki de kendini düzeltmeye karar verecektir.



4- Görüşmeyin

Aslında en kolay yöntem olan görüşmemeyi ilk başta da yapabilirsiniz ama o zaman sizin gibi etten ve kemikten yapılmış bir insan evladına şans tanımamış olursunuz. Belki günün birinde vicdanınızda bir size duyarsınız diye adımları hafiften serte doğru sıraladık. Ama siz bilirsiniz.



5- Şikayet edin

İşte kimsenin yapmayı sevmediği ama iş yerindeki problemleri çözmenin en kolay yolu olan mekanizmaya geldik. Şikayet mekanizması ülkemizde çok yaygın kullanılmasa da kullanıldığında oldukça etkili sonuçlar doğurabiliyor. Dedikodularında bıktığınız bir iş arkadaşınızı üstlerinize uygun bir dille bildirdiğinizde ya sorunu kökten çözmüş olursunuz ya da aleve benzin dökmüş çünkü ne derler bilirsiniz. Dedikoduyla baş edilemez.