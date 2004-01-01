İkonik İtalyan, şahane bir roadster sürüş keyfiyle size özgürlüğünüzü geri getiriyor.

Yazı: Arzu Sözeri

Fotoğraf: Ersen Çörekci



Fiat 124 Spider, 50 yıl önce bir klasik olan ilk neslinin yeni jenerasyonu olarak geçen yıl satışa sunulmuştu. Benimse ancak bu ay deneyimleyebildiğim ikonik otomobilin bağımlısı olmamak mümkün değil! Eğer sürekli kullandığınız bir model değilse bir roadster sürüş keyfine alışmak zaman alıyor. Önce bir alçakta kalan koltuğa kıvrak bir hareketle binip inmeyi, frikik vermemeyi hatırlamak gerekiyor. Sonra yanınızda taşıdığınız ne kadar fazlalık varsa bagaja atmayı öğreneceksiniz. Koltuğu da öyle geriye iyice yaslayayım, kaykılarak hava atayım durumları da yok tabii. Bir kere yoldaki diğer araçlardan daha kısa boylusun ya, sana bir diş gösteriyorlar. Fakat bu alışma süreci bittiğinde otomobile aşık oluyorsun. Benzersiz bir sürüş deneyimine başlıyorsun.







Tasarım harikası

Yaklaşık 50 yıl önce otomobil tutkunlarıyla buluşan ilk nesil 124 Spider modelinin yeni jenerasyonu niteliğindeki Fiat 124 Spider, bir klasik haline gelen ilk neslin, özgün tasarım mirasını çizgilerine yansıtıyor. Arkadan itişli yeni Fiat 124 Spider, 1.4 litrelik 140 HP gücündeki turbo beslemeli benzinli motor ve hem manuel hem de otomatik şanzıman seçeneği ile benzersiz ‘roadster’ sürüş keyfi sunuyor.



Fiat 124 Spider; petek tasarımlı altıgen üst ızgarası, motor kaputu üzerindeki güçlü çizgileri ve yatay şekilde tasarlanan arka farları gibi özellikleriyle ilk nesil Spider modelinin güncel bir uyarlaması olduğunu ilk bakışta belli ediyor. LED teknolojili ön ve arka aydınlatma gruplarının tasarımları ise aracın güçlü profiline ve dinamik görünümüne katkıda bulunuyor. Fiat 124 Spider, çift çıkışlı egzoz sistemi, alüminyum gri rengindeki takla barları ve ön cam çerçevesi, marşpiyelleri ve kapı kollarıyla da fark yaratan bir tasarım yapısına sahip olmasıyla ön plana çıkıyor.







Ben ‘kutup beyazı’ rengini kullandım. Ancak internetteki adresinden aracın renk alternatiflerine baktığımda ‘meteor gri’ ve ‘sonsuz siyah’ renklerine vuruldum.