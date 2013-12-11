Dice Kayek'e ödül

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Dice Kayek, “Istanbul Contrast” koleksiyonundan “Ayasofya”, “Kubbe” ve “Kaftan” isimli tasarımlarla Jameel Prize’ı kazandı.

Dünyanın en önemli müzelerinden biri olarak gösterilen Victoria & Albert Müzesi tarafından düzenlenen Jameel Prize’a aday gösterilen ilk moda evi olan Dice Kayek, “Istanbul Contrast” koleksiyonundan “Ayasofya”, “Kubbe” ve “Kaftan” isimli tasarımlarla Jameel Prize’ı kazandı. Ödüle aday gösterilen 270 sanatçı ve tasarımcı arasından finale kalan 10 tasarımcı arasında olan Ece ve Ayşe Ege ile finale kalan tasarımcılar; Faig Ahmed, Nada Debs, Mounir Fatmi, Rahul Jain, Wagas Khan, Laurent Mareschal, Nasser Al Salem, Florie Sainot ve Pascal Zoghbi oldu. İslam sanatlarını güncel bir bağlamda ve yeni bir söylemle yorumlama alanında katkıları, toplumsal geçerlilikleri ve gelecek kuşaklara etkileri doğrultusunda seçilen finalistlerin eserleri, 11 Aralık 2013 – 21 Nisan 2014 tarihleri arasında Londra’da bulunan Victoria & Albert Müzesi’nde sergileniyor. Sergi, daha sonra dünyanın farklı müzelerinde gösterilecek.