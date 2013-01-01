Dijital annelerin kalbi mom-z'de atacak!

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Z kuşağı annelerinin etkinliği mom-z, ikinci kez dopdolu bir içerikle 11 Aralık Çarşamba günü Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde düzenleniyor.

Annelik ve ebeveynlik konusunda dünya çapında bilirkişilerden biri olarak kabul edilen Mom Central CEO’su Stacy DeBroff bu yıl mom-z’nin ağırladığı ana konuşmacılardan birisi. Ayrıca Mom Central Başkan Yardımcısı Maria Guerra ile Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Megan Maguire da etkinliğin diğer global konuşmacıları.



Sanatçı Gülben Ergen, “Yılın Örnek Sosyal Sorumluluk Projesi” başlığı altında Çocuklar Gülsün Diye’nin hikayesini ve başarılarını anlatacak.



Fikir Annesi tarafından düzenlenen mom-z konuşmacıları arasında;



Temel Aksoy, M. Serdar Kuzuloğlu, İlgi Görener, Halil Erdoğmuş, Oğuz Satıcı, Müge Hasbay Öztunç, Deniz Sezer, Pınar Reyhan Özyiğit, Özge Uzun, Rima Erdemir, Ayşe Tolga, Özlem Gürses, Hande Kazanova, Ayşe Kucuroğlu, Nora Romi, Atıf Ünaldı, Ayşe Öner, Tulu Dülge, Başak Taşpınar Değim, Göktuğ Okan Oğuz, Tansu Oskay, Natali Yeşilbahar, Rana Özşeker, Aslı Caner, Hande Yuvakuran, İrem Afşin, Esra Ertuğrul gibi isimler yer alıyor.



3 ayrı salonda 3 farklı program!

1. mom-z 2013 Summit

Salon adı: D Blok Büyük Konferans Salonu

Saat: 10.00 – 18.00



2. Anne & Baba Okulu

Salon adı: Galata Salonu

Saat: 10.00 – 17.00



3. Ben Okulu

Salon adı: Cibali Salonu

Saat: 10.00 – 17.00



mom-z Ödülleri

mom-z 2013’de sosyal sorumluluk bilinci en yüksek sanatçı anne ve gazeteci anne ile yılın anne kalbini çalmış marka ve projelerinin de ödüllendirileceği mom-z Ödülleri merakla bekleniyor. Anket sosyal medyada devam ediyor ve kazananları halk seçiyor.



Ödül kategorileri:

- Sosyal sorumluluk bilinci en yüksek sanatçı anne

Adaylar:

Gülben Ergen

Ayşe Kulin

Nilüfer



- Sosyal sorumluluk bilinci en yüksek gazeteci-yazar anne

Adaylar:

Ayşe Arman

Evrim Sümer

Mutlu Tönbekici



- Anneliği en iyi anlatan reklam

Adaylar:

Profilo- O Tabak Bitecek

Pınar – Büyüdüm Büyüdüm Pınar’la Büyüdüm

Teknosa – Anneler Günü Reklamı



- Anneye bilgi ve fayda üreterek anneyi en iyi destekleyen proje

Adaylar:

Milupa Anne Bebek Kulübü

Omo Kadınlar Kulübü

Migros Bebe Money Kulübü



- Çalışan anneyi daima destekleyen kurum

Açık yanıtlı soru.



Programlara dair detaylara ve kayıt olmak için bilgiye www.mom-z.com sitesinden erişilebilir.

