Güçlü bir neden dil öğrenmeyi kolaylaştırıyor...





Fiziksel sınırların anlam taşımadığı günümüzde kişisel dil ve iletişim becerileri artık dünyanın büyüklüğünü belirliyor. Dolayısıyla bir yabancı dil öğrenmek kişisel ve toplumsal gelişimin olmazsa olmazları arasında. Yabancı dili en kolay öğrenen kişilerin çekinmeyen ve atak kişiler olduğuna dikkat çeken Yrd.Doç. Dr. Ümit Söylemez, her şeyden önce kişinin güçlü bir öğrenme nedeninin olması gerektiğine vurgu yapıyor.Bilimsel bilginin neredeyse tamamına yakını İngilizce üretilen günümüzde İngilizce eğitiminin neden çok gerekli olduğunu sadece bu neden dahi ortaya koymaya yetiyor. Dünyanın erişilebildiği ve anlaşılabildiği oranda büyük olduğuna dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ümit Söylemez, yabancı dilin kişisel ve toplumsal gelişimin olmazsa olmazları arasında olduğuna dikkat çekiyor.Bir kişinin dil öğrenmesinin mümkün olduğunun altını çizen Söylemez, her konuda olduğu gibi dil öğrenmede de dikkat edilmesi gereken hususların olduğunu belirtiyor.‘Yabancı dil öğrenmeye karar verdikten sonra kişinin kendine mutlaka güçlü bir öğrenme nedeni sağlaması ve bunu öncelikli hedef haline getirmesi gerekir’ diyen Yrd.Doç.Dr. Söylemez, kişinin gerçekçi ve kısa vadeli hedeflere ulaştıkça bir sonraki aşama için kendinde çok daha büyük güç ve çalışma azmi bulacağını dile getiriyor.Dil öğrenme aşamasında kişilerin hata yapmaktan korkmamaları gerektiğini vurgulayan Söylemez, kimsenin emeklemeden yürüyemeyeceği gibi sınıfların emekleme, hatalar yapma, hatalarından öğrenme ortamı olduğunu belirtiyor. Söylemez, yabancı dili en kolay öğrenen kişilerin ise bu konuda hiç çekinmeden atak davrananlar olduğu hatırlatmasında bulunuyor.Yrd.Doç Dr. Ümit Söylemez, dil öğrenmek isteyenlere de şu uyarılarda buluyor:- En kolay nasıl öğrenirim değil, ‘en iyi nasıl öğrenirim’ in arayışı içinde olun.- Yaşam boyu size hizmet edecek dil öğrenmede özenli ve gayretli olun.- Her gün ve düzenli çalışın.- Bir sonraki gün öğreneceklerinizin garantisi önceki günün birikimleri olduğunu unutmayın.- Öğrendiğiniz dili ilgi alanlarınızla birleştirin. Öğrenme zevkli hale gelir, verim artar.- Kendiniz için en uygun çalışma ve öğrenme yöntemlerini keşfedin.- Kişisel farklılıklarınızın öğrenme tarzınıza yansıyacağının farkında olun.- Yabancı dil hazırlık sınıfı asla bir kayıp yıl olarak değerlendirilmemeli.- Dil öğrenmenin insan beyni üzerindeki olumlu etkilerini unutmayın.