Direnişin Kadınları

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17. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapsamında hazırlanan “Direnişin Kadınları” başlıklı fotoğraf sergisi 17 Mayıs’a dek görülebilecek

Sergi, geçen yıl bu zamanlar yaşam hakkı için ve adaletsizliğe karşı başlatılan kitlesel direnişten fotoğraf ve videolarla bellek tazeliyor. 17. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali ve Solfasol’un işbirliğiyle hazırladığı sergi, Ankara’da Alman Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek, 17 Mayıs’a dek açık kalacak. Gezi Direnişi’nden karelerin yer alacağı sergide ayrıca Videoccupy Kolektifi ve ODTÜ Görsel – İşitsel Sistemler Araştırma ve Üretim Merkezi’nden (GİSAM) videolar da direniş günlerini çerçeveliyor. Solfasol’den Sibel Durak ve Uçan Süpürge’den Selen Doğan’ın hazırladığı sergide Can Mengilibörü, Fahri Aksırt, Hülya Anbarlı, Murat Yiğit Paker, Nur Yılmazlar, Özlem Mengilibörü, Selcan Kula, Sinem Babul, Şermin Tükel, Tanju Gündüzalp, Tuğba Tekerek ve Vedat Gün’ün yanı sıra bianet editör ve muhabirleri çiçek Tahaoğlu ve Beyza Kural’ın fotoğrafları yer alıyor. 17 Mayısa kadar ziyarete açık olacak sergi, yıl boyunca yeni fotoğraflar da eklenerek farklı ilçe ve illerde de açılabilecek. Ziyaretçiler kendi çektikleri direniş fotoğraflarıyla birlikte gidebilirler.