“Doğa Kutsaldır” resim sergisi

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Ceylan İnsel’ in 11. kişisel resim sergisi Nişantaşı Art 212’ de, 1 Ekim – 10 Ekim tarihleri arasında...

Ceylan İnsel imzasını taşıyan resimler, sanatseverlerin karşısına bu kez “Doğa Kutsaldır” temasıyla çıkıyor! Milano’ dan geçtiğimiz sene İstanbul’a dönen ressam Ceylan İnsel’ in “Doğa Kutsaldır/Nature is Sacred” adını verdiği 11. kişisel resim sergisinde, doğanın kutsallığı vurgulanırken; sanatçının resimlerinde, çeşitli hayvan ve bitki figürleri de ön plana çıkarılıyor.

Kendi adıyla yarattığı markasıyla resimlerini tişörtlere yansıtan ve sanatın hayatın içinde daha çok yer almasını amaçlayan Ceylan İnsel, Art 212’deki sergi süresince “Giyilebilir Sanat” olan tişörtlerini bu kez doğa temalı çizimleriyle renklendirecek.



