“Doğada Patern Arayışı” Sergisi, Sürmeli İstanbul Hotel’ in, sanata ev sahipliği yaptığı S-Art Sergi Salonu’ nda 29 Nisan Salı Günü, saat 18:00’ de başlıyor





Birsen Yurdaer’ in biraz felsefik biraz matematiksel bir görüşten yola çıkarak, sanal geometrinin keskin hatlarının, doğanın geometrisiyle ayrıldığı ama tamamen koparılmadığı bir anlayışla hazırladığı “Doğada Patern Arayışı” Sergi açılışı 29 Nisan Salı günü saat 18:00’ de, S-Art By Sürmeli’ de gerçekleşecek. Birsen Yurdaer, esinlendiği dünyevi fraktal görünümlü nesnelerin derinine inerek, iç içe geçip, kendilerini kopyalayıp takip eden zincirli görüntüsünü ve sonsuza uzanan hallerini, kendine özgü tarzıyla, üç boyutun baskınlığıyla sergiliyor. Sanatçı, doğadaki zıtlıkların uyumunu, bir kuş sürüsünün gökyüzünde dalgalanışını, bir mercan kayalığının ahengini, dağların kıvrımını, kayaların oluşumunu, bulutları, hayvanların detaylarını, okyanus dalgalarını ve daha nice doğa harikasının, geometrik bir düzen içinde var olup değişimini sanatıyla bizlere anlatıyor. Eserlerine isim vererek, algısal hapsin oluşmasına karşı duran Birsen Yurdaer, farklı duyguların, birbiriyle etkileşiminin anlam yoğunluğunu arttıracağına da inandığı için, sergisini “arayış” olarak tanımlıyor. Hayatı tamamen anlamak için iyice bakmanın gerekliliğine inanan sanatçı, eserlerinde mutluluğun hazzıyla, evrenin sonsuz güzelliğinden yararlandığını belirtiyor. Birsen Yurdaer’ in doğadan aldığı ilhamla, ahenkle dans ettirdiği renkli tabloları 18 Mayıs 2014 tarihine kadar, S-Art By Sürmeli sergi salonunda sanatseverlerin ziyaretine açık.