Ela Köseoğlu, aksesuarlarını Marc Chagall’ın sözü ‘Doğanın yarım bıraktığını sanat tamamlar’dan yola çıkarak tasarlıyor. Doğanın döngüsünde yarattığı çalışmalarının her biri yeni bir ruh ve yeni bir enerji.

Röportaj: Aslıhan Sever1987’de Londra’da doğdum. Annem İngiliz, babam Türk. Toronto York Üniversitesi’nde psikoloji ve iletişim üzerine eğitim aldıktan sonra Bilgi Üniversitesi’nde reklamcılık bölümünü bitirdim. Yapımcı asistanlığından fotoğrafçılığa, sanat yönetmenliğinden styling’e kadar görselliğin olduğu her alanda var oldum.2013’ün yazında kurumsal hayatıma son verip, küçüklüğümden beri aşık olduğum Bozcaada’ ya taşındım. Doğaya olan tutkum ağır bastı. Bu süreç içerisinde büyüdüm, köklendim, soluklandım ve en çok da düşünmeye vaktim oldu. Doğada geçirdiğim uzun saatler sayesinde, tekrardan görmeyi öğrendim. Karşıma çıkan organik formlar, spontane karşılaşmalar ve hiç bitmeyen gizemiyle ada bana bir şeyler fısıldar oldu. Bir seneye yakın bir süre sonra tekrardan İstanbul yolları göründü. Bu sefer hayallerimin ve beni gerçekten mutlu edenin ‘üretmek’ olduğunun farkında olan bir Ela olarak İstanbul’a döndüm. Bozcaada’nın izlerini, anısını canlı tutmak istedim. Biriktirdiğim tüm yaşanmışlıklar ve topladığım doğadan parçalarla hayata soyundum. Hikayenin kendisi biraz içinde saklı, doğadan bulduğum her parça bir ruh halini yansıtıyor ve ben onlara yeni enerjiler yüklüyorum. Keşfedenlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum.‘Doğa’nın yarım bıraktığını sanat tamamlar.’ Marc Chagall’ın bu sözünden ilham aldım ve Gaia tarafından yaratılmış olan bu formların doğal döngülerine tanıklık edip, toprağa karışacakları anı ölümsüz kılarak; tekrar farklı bir döngünün içine soktum. Onları onore ettim ve EXO’da tekrar hayat buldular. Yani şamanik ritüeller, Mezoamerica uygarlıkları, kosmos, Vika, Gaia, Georgia O’Keeffe, yoga, mitolojiden ilham aldım diyebilirim.