Yaz aylarında, gün içinde olduğu gibi uyku sürecinde de sıvı kaybı yaşarız. Bu nedenle kaliteli bir uyku deneyimi için yatağın, hava transferinin yanı sıra, nem yönetimini de sağlaması gerekiyor. Sıcak havalarda bunalarak bir oraya bir buraya dönmemek için yatağınızı doğru seçin!

İDAŞ Clima Collection yatakları, uykudaki klimatik rahatlığınızı göz önünde bulundurarak ileri teknoloji yay ve katmanların bir araya getirildiği tasarımlardan oluşuyor.



Clima Mira Pocket’ın yüzeyinde kullanılan Iceberg kumaş teknolojisi, hava transferini destekleyerek gece boyunca serin bir uyku sunuyor. Diğer yüzeyindeki yün dolgusu ise ısıyı hapsederek vücut ısısını koruyor ve dört mevsim boyunca konforlu bir uyku sunuyor.



Leggett&Platt tarafından İdaş için özel olarak geliştirilen 3 bölgeli Mira Pocket yay sistemi sayesinde, birbirinden bağımsız hareket eden yaylar ise vücudun ağırlık merkezlerini destekleyerek omurga eğrisini de koruyor.



Açık hücre yapılı Visco ile hava transferini, doğal kauçuk ağacı sütünden elde edilen Latex ile nem yönetimini sağlayan İDAŞ Clima Collection yatakları, kan dolaşımını da destekleyerek kaliteli bir uykunun formülünü sunuyor. Clima serisi yataklarında kullanılan her bir kumaş, son teknoloji kullanılarak üretiliyor ve kötü koku oluşumunu da engelliyor.



Clima Mira Pocket ile hem serin hem de konforlu bir uyku sizi bekliyor.