Dokunmatik ekranlı PC

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DataStar, Shuttle’ın dokunmatik ekranlı ‘hepsi bir arada’ PC modeli olan X50V3L’yi satışa sundu. Şık tasarımlı, ince ve dokunmatik ekranlı bu PC hem ev hem de iş kullanımı için uygun.

Shuttle’ın Türkiye distribütörü DataStar, farklı kasa yapıları ve kullanıcının isteğine göre teknik özellikleri belirlenebilen Shuttle PC ailesinin yeni bir modelini daha duyurdu. ‘Hepsi bir arada’ (all-in-one) PC olan Shuttle X50V3L, dokunmatik ekranı ve ince kasası ile dikkat çekiyor. Hem ev hem iş kullanımı için uygun olan Shuttle X50V3L, tablet bilgisayar görünümünde ama PC gücünde bir sistem. Sadece 36 mm kalınlığındaki kasası ve dik ya da yatay olarak kullanıma uygun olan özel standı ile her yerde rahat kullanılabiliyor. Shuttle X50V3L’nin standı 180 derece dönebiliyor. Ayrıca kolay taşınabilmesi için tutma aparatı olarak da görev yapıyor. 3.5 kg ağırlığındaki bu PC, çok rahat taşınabiliyor. VESA montaj standardına uygun olan PC, başka cihazlara da kolayca monte edilerek kullanılabiliyor. Bellek ve sabit diski kullanıcı tercihlerine göre belirlenen ürün 449 USD’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.