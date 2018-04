Dokuzuncu denemede mutluluk!

Sevinç Navruz’un yaşadıkları; önce sizi şok eden, sonra da cesaretine ve azmine hayran kalacağınız olaylar… Şaka değil tam dokuzuncu tüp bebek denemesinde anne olan bu şahane kadının yaşadıkları, bu yolda ümidini kaybeden anne adaylarına ışık tutacak cinsten.

Yazı: Gülru İncu



Anne olmak bir kadının hayatındaki en önemli dönem kuşkusuz, hatta çoğu kadın için hayatın en önemli dönüm noktalarından biri. Anne olmaya karar verdiğiniz andan itibaren yepyeni bir dünyanın kapıları ardına kadar açılıveriyor, belirsizlikler, korkular, sevinçler, endişeler birbirini takip ediyor peşi sıra. Bir de madalyonun diğer yüzü var; yani anne olmak isteyip de bir türlü hamile kalamayan kadınların yaşadığı hayal kırıklığı ve üzüntü… Ancak hepimiz çok iyi biliriz ki hayat er geç gülen yüzünü gösterir, kara bulutlar gün gelir dağılıverir, bunun için uzun zaman beklesek de…



Anaokulu öğretmeni olan Sevinç Hanım, tam dokuzuncu tüp bebek denemesinde hamile kalan ve sonunda kızlarını kucağına alan bir anne. Onu tanıdığınız zaman inancına, azmine, hayata duyduğu sarsılmaz inanca hayran kalmamak mümkün değil.



ZORLU BİR SÜREÇ BAŞLIYOR

22 yaşında evlendikten bir sene sonra çocuk sahibi olmaya karar veren Sevinç Navruz, normal yolla bebek sahibi olmayacağını öğreniyor ve bu haber yorucu, yıpratıcı ve üzüntülü bir sürecin de başlangıcı oluyor. Sonrasında karamsarlığa kapılıyor doğal olarak, ne yapacağını kestiremiyor önceleri. Sonunda tüp bebek yapmaya karar veriyor. Bir gün kucağına çocuklarını alacağına dair inancını kaybetmeyerek bir, iki, üç kez deniyor. Yılmıyor, beş, yedi derken çeşitli tüp bebek merkezlerinde tam sekiz kez yaşanıyor aynı şeyler. Tahmin edeceğiniz gibi çok zorlu bir süreç bu, karşıdan konuşması, dinlemesi bile kolay değil. Aynı tedaviler, aynı acılar, aynı sıkıntılar, aynı hayal kırıklıkları… Bunlar yetmezmiş gibi bir de dış gebelik yaşıyor. Bir sene boyunca o dış gebelik ilaçla erimiyor, sonra kürtaj… Mutluluğu ve acıyı aynı günlerde bir arada yaşıyor.



MUTLU HABER GELİYOR

Tüm bu yaşananları kökten değiştirecek bir an geliyor sonunda ve Navruz, Bahçeci Sağlık Grubu Fulya Tüp Bebek Merkezi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Erbil Yağmur’la tanışıyor. “Ona çok şey borçluyum. Her tedavinin sonunda tamam artık denemeyeceğim bir daha diyordum ve sonrasında dayanamayıp tekrar deniyordum” diyerek bu zorlu süreçteki psikolojisini özetliyor. “Bu dönemde maddi-manevi gerçekten gerçekten çok yoruluyorsunuz. Çevrenizin de etkisiyle bazen ümitsizliğe kapılıyorsunuz” diyor. Sonunda üç normal embriyo elde ediliyor ve kızlarına sahip oluyor.



“HER GÜN İKİZLERİN KALP ATIŞLARINI DUYMAK İSTİYORDUM”

Bunca denemeden, üzüntülü ve zorlu mücadeleden sonra Sevinç Navruz hamile kalıyor kalmasına ama bu sefer de endişeler, korkular bırakmıyor yakasını bir türlü, hatta panik atak krizleri bile geçiriyor. İki günde bir ultrasona girmek, ikizlerin kalp seslerini duymak istiyor. İlk üç ay hem doktorunun tavsiyesiyle hem de bebeklere bir şey olur endişesiyle hareket etmekten bile korkar hale geliyor ve neredeyse tüm zamanını yatakta geçiriyor. Bu endişeler ve korkular yüzünden hamileliğin keyfini çıkaramadığından da dem vuruyor arada gülerek. Tabii tüm bu sıkıntılar ve panik atak krizleri bebeklerini kucağına alınca tamamen bitiyor...



“KİMSE UMUDUNU YİTİRMESİN, PES ETMESİN”

“Tam çocuk sayfasını kapatmak üzereydim, Dr. Erbil Yağmur, ‘Gel, son bir kez daha deneyelim, bir daha denemezsin’ dedi. Gerçekten ona çok şey borçluyum, benim kadar çok uğraştı. Benim gibi birçok insan var. Bu insanlar umudunu yitirmesin ve mücadeleye devam etsin. Sabrın ve mücadelenin sonunda başaracaksınız” diyen Navruz’a hayran olmamak mümkün değil. Kızları Nazlı ve Zeynep’i kucağına aldığı an neler hissettiğini soruyorum. “Doğuma giderken de kızları kucağıma aldığım an da çok ağladım. Onlara her baktığımda iki duyguyu birden yaşadım; hem gurur hem de sevinç duydum” diyor.



“LOHUSALIK SENDROMU YAŞADIM”

Yaşadığı bunca zorluğun ardından çocuklarını kucağına aldıktan sonra mutlu ve sağlıklı günlerine dönen Sevinç Navruz, sıkıntılı bir süreç geçirdiği için kendinden beklendiği gibi endişeli, evhamlı bir anne olmamış. “İnsanlar benden evhamlı bir anne modeli bekledi sanırım ama ben öyle biri değilim, gereği neyse onu yaptığımı düşünüyorum. Tabii lohusalık sendromu yaşadım biraz, çünkü çok ağlıyorlardı, 24 saat gece uykuları yoktu. Çok zorluk çektim ilk zamanlar ama geriye bakıp düşündüğümde her şeyiyle güzel” diyor.



“EŞİMİN DESTEĞİ BENİ AYAĞA KALDIRDI”

Bu dönemde ailenizin, dostlarınızın ve yakın çevrenin koşulsuz şartsız desteği elbette çok önemli ama en önemlisi kuşkusuz eşinizin desteği. Eşinin her dakika kendisine destek olduğunu, onun sayesinde ayağa kalktığını, gücünü yeniden bulduğunu her fırsatta dile getiriyor Navruz.

Çocukların tıpkı baharda yeşillenen, yenilenen doğa gibi insan hayatına da taptaze bir kan getirdiği kesin. Ona da hayatına da tam ihtiyacı olan

değişimi getirmiş minik kızlar. “Hayat eskiden aynı çizgide gidiyordu ve o çizgi beni de eşimi de sıktı açıkçası. Birbirimizden sıkılmaya başlamıştık biraz. Hani çekirdek aile derler ya, boşuna söylemiyorlar” diyor.



“BİRBİRİMİZE TAHAMMÜLÜMÜZ ARTTI”

İkiz kızlarının doğumuyla evine başka bir renk, başka bir düzen geldiğini söyleyen Sevinç Navruz, “Eskiden sadece karı-kocaydık, şimdi ise aile olduk. Konuşacak birçok şeyimiz var” diyor gülerek. “Çocuk olduktan sonra ilişkinizde pozitif anlamda neler değişti?” sorumu ise şöyle yanıtlıyor: “Bir ilişkide çocuk olmadığı zaman insanların birbirine tahammülü daha az, oysa şimdi daha alttan alıyorsunuz, birbirinizi anlamaya çalışıyorsunuz. Daha yakınlaşıyor, hem anne hem baba hem de arkadaş oluyorsunuz. Bencillikten kurtulup, çoğul düşünmeye başlıyorsunuz.”