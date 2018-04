DON'T PANIC!

En yaygın psikolojik hastalıklardan biri olan panik atağı mercek altına aldık.

Çarpıntı, terleme, titreme, boğulma ya da nefes alamama hissi, göğüste ağrı ya da sıkışma, bulantı, karın ağrısı, baş dönmesi, dengesizlik… Gergin anlarınızda ya da gece uykularınızda sık sık bu saydıklarımızdan birkaçı bir araya geliyorsa siz de çağın hastalığı panik atağın pençesine düşmüş olabilirsiniz. Panik atak, aniden başlayan ve hızla şiddetlenen, çoğu zaman şiddetli bir tehlike hissi veya kişide sonunun geldiği düşüncesinin eşlik ettiği belli bir başlangıcı ve sonu olan yoğun bir korku ve sıkıntı nöbeti olarak tanımlanabilir. Medical Park Ordu Hastanesi’nden Psikolog Nagihan Akarsu; “Yaşanan her panik anı bir panik atak değil, her atak geçiren de panik bozukluğa sahip değil. Yine de bu karışıklığa rağmen panik atağın görülme oranı her 10 kişiden biridir” diyor. Ve hastalığın belirtilerini sıralıyor:

*Çarpıntı, kalp atımında hızlanma

*Terleme

*Titreme, sarsıntı

*Nefes darlığı ya da boğuluyor gibi olma durumu

*Soluğun kesilmesi, boğulma hissi

*Göğüste ağrı, baskı ve sıkıntı hissi

*Bulantı ya da karın ağrısı

*Baş dönmesi, sersemlik hissi, düşecekmiş ya da bayılacakmış gibi olma

*Derelizasyon (gerçekdışılık duyguları) ya da deporsonalizasyon (benliğinden ayrılmış olma)

*Kontrolünü kaybedeceği ya da çıldıracağı korkuları

*Ölüm korkusu

*Uyuşma ve karıncalanmalar

*Üşüme, ürperme ya da ateş basmaları

Eğer bu 13 belirtiden dört tanesi 10 dakika içinde vücudunuzda gerçekleşiyorsa panik atak krizi yaşadığınızı söyleyebiliriz.