"Dönüşüm" sergisi açıdı

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Rasim Konyar’ın, heykel ve resimlerini bir arada sunduğu “Dönüşüm” sergisi, Kızıltoprak Sanat Galerisi’nde açıldı.

Rasim Konyar’ın metal levhalardan oluşturduğu üç boyutlu geometrik formlara sahip heykelleriyle akrilik ve metalik boya kullandığı resimlerinin yer aldığı “Dönüşüm” sergisi; 31 Mayıs 2015 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Geçmiş dönem sergilerinde Anadolu tanrıçalarına ve arkeolojik buluntulara göndermeler yapan sanatçı; yıllar içinde somut görünürden sıyrılıp, detayları eksilterek formlarda sadelik arayışının ilk göstergelerini verdi. Bu göndermelerin yerini gerçekçi anlayıştan soyut bir anlayışa bıraktığı yeni sergisi “Dönüşüm”; sanatçının hem formu yeniden ele alması, hem de renklendirilmiş üç boyutlu geometrik formlar olarak yeniden yorumlaması açısından büyük önem taşıyor.

Biçimi uzun yıllar değişik malzemelerle tecrübe etmiş bir sanatçı olan Rasim Konyar; “Dönüşüm” sergisinde ise, uzun yıllar deneyimlediği ve ustalaştığı metalin üzerinde adeta bir cambazlık oyunu sergiliyor. Sanatçı yeni sergisinde; farklı tahta parçalarından yarattığı maketleri yapılaştırıp bu üç boyutlu geometrik formları, renkli metal heykellere ve demir levhalara dönüştürecek kadar ileri gidiyor. Yeni eserlerinde görünür estetikten “kavramlar estetiği”ne doğru kayan sanatçının heykelleri; ilk bakışta mimari bir etki yaratsa da şiirsel bir akış içinde izleyicinin zihnine ulaşıyor.



Heykeltıraş Rasim Konyar’ın farklı bir teknikle renklendirdiği ve izleyici üzerinde “müziğin notaları gibi” bir izlenim bırakmasını istediği “Dönüşüm” adlı heykel ve resim sergisi; 31 Mayıs 2015 tarihine kadar Kızıltoprak Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilir.



