Youtube kanalında tarifleriyle sofralara yepyeni bakış açıları kazandıran İdil Yazar’ın mutfağına misafir olduk. Ayın en tatlı meyvesi bal kabağı ile hazırladığı pratik tarifler ile siz de sofranızı turuncu bir lezzet şölenine dönüştürün.

Prodüksiyon: Selen Okan

Fotoğraf: Nurdan Usta



Bal kabaklı kek

Malzemeler

• 500 gr un

• 2 su bardağı şeker

• 1 paket hamur kabartma tozu

• 1 tatlı kaşığı karbonat

• 1 çay kaşığı tarçın

• 1 çay kaşığı zencefil

• 1.5 su bardağı bal kabağı püresi

• 1.5 su bardağı damla çikolata

• 4 adet yumurta

• 1 su bardağı sıvıyağ

• 1 portakal kabuğu rendesi



Hazırlanışı

Bal kabağı püresi, şeker ve yumurtaları çırpın. Sıvıyağı ekleyin ve tekrar çırpın. Un, portakal kabuğu rendesi, kabartma tozu, karbonat, zencefil ve tarçını ayrı bir kasede birleştirin. Kek karışımına kuru malzemeleri ekleyin, karışana kadar çırpın. En son damla çikolatayı ekleyip spatula ile karıştırın. Kek hamurunu, önceden yağladığınız fırın kabına alın ve yine önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 50 dakika pişirin.





Bal kabaklı kek



Bal kabağı çorbası

Malzemeler

• 1 kg bal kabağı

• 1 adet kırmızı soğan

• 2 adet havuç

• 100 ml krema

• 5 dal adaçayı

• Zeytinyağı

• Tuz, karabiber



Hazırlanışı

Bal kabaklarına, önceden ısıttığınız fırında 40 dakika ön pişirme işlemi uygulayın. Adaçaylarını iki yemek kaşığı zeytinyağına koyun ve bekletin ardından ise bu karışımı kavurun. İyice ısınınca adaçayını alabilirsiniz. Soğan ve havuçları ayrı bir yerde kavurun. Bal kabaklarını da bu karışıma ekledikten sonra kavurmaya devam edin. 1.5 litre sıcak suyu da ekledikten sonra blender’dan geçirin. Krema, tuz ve karabiber ekleyerek servis yapabilirsiniz.





Bal kabağı çorbası



Bal kabaklı salata

Malzemeler

• 500 gr bal kabağı

• Zeytinyağı

• 1 bardak haşlanmış kinoa

• 1 limonun suyu

• 1 bardak roka

• 1/4 bardak kişniş

• Tuz, karabiber



Hazırlanışı

Bal kabağını 200 derece önceden ısıtılmış fırında pişirin. Ardından küp küp doğrayın. Farklı bir kabın içine önceden haşladığınız kinoa, elinizle kopararak böldüğünüz roka, küp küp kesilen bal kabağı ve kişnişi birleştirip, karıştırın. Zeytinyağı, limon, tuz ve karabiber ile hazırladığınız sosla harmanlayarak servis tabağına alabilirsiniz.





Bal kabaklı salata



Bal kabaklı humus

Malzemeler

• 250 gr bal kabağı püresi

• 200 gr haşlanmış nohut

• 2 yemek kaşığı tahin

• 1 yemek kaşığı limon suyu

• 1 çay kaşığı kimyon

• 1 adet sarımsak

• 2 yemek kaşığı taze kişniş

• Zeytinyağı



Hazırlanışı

Hazırlamış olduğunuz bal kabağı püresini, haşlanmış nohutu, 2 yemek kaşığı tahin, 1 yemek kaşığı limon suyu, kimyon, sarımsak ve zeytinyağını çukur bir kaba koyup, karıştırın. Ardından homojen bir karışım olması için bütün malzemeleri rondonun haznesine koyun ve karıştırın. Servis tabağına aldıktan sonra taze kişniş ile servis edebilirsiniz.



