Prodüksiyon: Selen Okan
Fotoğraf: Nurdan Usta
Bal kabaklı kek
Malzemeler
• 500 gr un
• 2 su bardağı şeker
• 1 paket hamur kabartma tozu
• 1 tatlı kaşığı karbonat
• 1 çay kaşığı tarçın
• 1 çay kaşığı zencefil
• 1.5 su bardağı bal kabağı püresi
• 1.5 su bardağı damla çikolata
• 4 adet yumurta
• 1 su bardağı sıvıyağ
• 1 portakal kabuğu rendesi
Hazırlanışı
Bal kabağı püresi, şeker ve yumurtaları çırpın. Sıvıyağı ekleyin ve tekrar çırpın. Un, portakal kabuğu rendesi, kabartma tozu, karbonat, zencefil ve tarçını ayrı bir kasede birleştirin. Kek karışımına kuru malzemeleri ekleyin, karışana kadar çırpın. En son damla çikolatayı ekleyip spatula ile karıştırın. Kek hamurunu, önceden yağladığınız fırın kabına alın ve yine önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 50 dakika pişirin.
Bal kabaklı kek
Bal kabağı çorbası
Malzemeler
• 1 kg bal kabağı
• 1 adet kırmızı soğan
• 2 adet havuç
• 100 ml krema
• 5 dal adaçayı
• Zeytinyağı
• Tuz, karabiber
Hazırlanışı
Bal kabaklarına, önceden ısıttığınız fırında 40 dakika ön pişirme işlemi uygulayın. Adaçaylarını iki yemek kaşığı zeytinyağına koyun ve bekletin ardından ise bu karışımı kavurun. İyice ısınınca adaçayını alabilirsiniz. Soğan ve havuçları ayrı bir yerde kavurun. Bal kabaklarını da bu karışıma ekledikten sonra kavurmaya devam edin. 1.5 litre sıcak suyu da ekledikten sonra blender’dan geçirin. Krema, tuz ve karabiber ekleyerek servis yapabilirsiniz.
Bal kabağı çorbası
Bal kabaklı salata
Malzemeler
• 500 gr bal kabağı
• Zeytinyağı
• 1 bardak haşlanmış kinoa
• 1 limonun suyu
• 1 bardak roka
• 1/4 bardak kişniş
• Tuz, karabiber
Hazırlanışı
Bal kabağını 200 derece önceden ısıtılmış fırında pişirin. Ardından küp küp doğrayın. Farklı bir kabın içine önceden haşladığınız kinoa, elinizle kopararak böldüğünüz roka, küp küp kesilen bal kabağı ve kişnişi birleştirip, karıştırın. Zeytinyağı, limon, tuz ve karabiber ile hazırladığınız sosla harmanlayarak servis tabağına alabilirsiniz.
Bal kabaklı salata
Bal kabaklı humus
Malzemeler
• 250 gr bal kabağı püresi
• 200 gr haşlanmış nohut
• 2 yemek kaşığı tahin
• 1 yemek kaşığı limon suyu
• 1 çay kaşığı kimyon
• 1 adet sarımsak
• 2 yemek kaşığı taze kişniş
• Zeytinyağı
Hazırlanışı
Hazırlamış olduğunuz bal kabağı püresini, haşlanmış nohutu, 2 yemek kaşığı tahin, 1 yemek kaşığı limon suyu, kimyon, sarımsak ve zeytinyağını çukur bir kaba koyup, karıştırın. Ardından homojen bir karışım olması için bütün malzemeleri rondonun haznesine koyun ve karıştırın. Servis tabağına aldıktan sonra taze kişniş ile servis edebilirsiniz.