Dövme fuarı

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Dövme sanatı, İstanbul Tattoo Convention 2013’de buluşuyor.

20-22 Eylül tarihleri arasında Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde ikincisi düzenlenecek olan İstanbul Tattoo Convention 2013’de dövme sevenler dünyanın en önemli dövme sanatçılarıyla buluşacak. Golden Arrow Tattoo & Piercing tarafından düzenlenecek fuarda Türk dövme sanatçıları ile birlikte Japonya ve Yeni Zelanda’dan ünlü geleneksel yöntemlerle dövme yapan ustalar ve Türkiye, Amerika, Fransa, İspanya, Yunanistan, Almanya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerden pek çok ünlü dövme sanatçısı sanatlarını sergileyecek.

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Tattoo Convention 2013’de her güne ait özel etkinlikler ve şovlar da var.