Şifalı termal sularıyla düğün stresinden arının...





NG Afyon Wellness & Convention’ın şifalı termal suları, düğün hazırlıklarından yorgun düşen gelin adaylarını rahatlatacak ve stresten arındıracak. NG Afyon Wellness & Convention’ın 9500 metrekarelik SPA merkezinin rahatlatıcı masaj ve bakım kürleriyle düğün öncesi tazelenecek gelin adayları, hayatlarının en özel gününde ışık saçacak.Yepyeni bir termal otel anlayışıyla hizmet veren NG Afyon Wellnes & Convention, düğün öncesinde stres atmak ve şifalı termal suların gençleştirici etkisiyle cildini tazelemek isteyen gelin adayları için çok özel fırsatlar sunuyor. Termali lüks ile buluşturan NG Afyon Wellnes & Convention’ın yaklaşık 9 bin 500 metrekare alanda hizmet veren termal SPA bölümünde gelin adayları, çok özel masaj ve bakım kürleriyle düğün öncesi kraliçelere layık bir bakımdan geçecek.Düğün stresini NG Afyon Wellnes & Convention’da dinlenerek atmak isteyen gelin adayları Bali masajı ile rahatlayabilir, harem ritüeli ile keyifli vakit geçirebilir. Termal jakuzi, havuzlar ve aile hamamında cilde canlılık ve parlaklık kazandıran şifalı sular ve özel bakım kürleriyle bedenlerini ve ruhlarını tazeleyen gelin adayları, güzellikleri ve enerjileriyle hayatlarının en özel gününde ışık saçacak.