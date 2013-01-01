Dünya Çevre Günü

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Nepal'de binlerce kişi "ağaç kucaklayarak" dünya rekoru kırmayı planlıyor

Nepal'de Dünya Çevre Günü'nü kutlayan en az 2 bin kişi, başkent Katmandu'da "ağaçları kucaklamak" için toplandı. Katmandu'nun kuzeydoğusunda yer alan parkta ağaçları kucaklamak için toplananlar arasında milletvekilleri, öğrenciler, memurlar ve Budist rahipler yer alıyor. Katılımcılar, ağaçların önemine ilişkin farkındalık yaratmak için ağaç

kucaklama eylemiyle yeni bir dünya rekoru kırmayı hedefliyor. Aynı anda ağaç kucaklama Guinness Dünya Rekoru, 2013'te 936 kişinin katılımıyla Oregon'da kırılmıştı. (AA)