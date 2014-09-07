Dünya Fotoğraf Olimpiyatları Türkiye'de gerçekleştirilecek!

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Dünyada “Fotoğrafın Olimpiyatı” olarak bilinen ve yüzlerce fotoğraf sanatçısı ve delegenin katıldığı Uluslararası Fotoğraf Şöleni ve 32’inci Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu Kongresi, Türkiye’de düzenlenecek.

01-07 Eylül 2014 tarihleri arasında Ankara ve Kapadokya’da gerçekleştirilecek Uluslararası Fotoğraf Şöleni ve 32’inci Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu Kongresi kapsamında tüm dünyadan 500’e yakın fotoğraf sanatçısı Türkiye’ye gelecek.



UNESCO’ya akredite olan ve 2004 yılında bu yana FIAP üyesi olarak tüm dünyada fotoğraf sanatı alanında ülkemizi temsil eden TFSF, 2012 yılında Singapur’da düzenlenen fotoğraf şöleni ve kongresinde ülkemizi Hindistan, Güney Kore, Norveç gibi güçlü aday ülkeler arasında ön plana çıkarmış ve yapılan oylama sonucu bir sonraki organizasyonun Türkiye’de yapılmasını sağlamıştır. 83 ülkenin üye olduğu FIAP’ın 50’ye yakın da aday ülkesi bulunmaktadır. Bu ülkelerden iki temsilci ve fotoğraf sanatçıları düzenlenen şölene katılmaktadır.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından T.C. Kültür Bakanlığı’nın desteği ve T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu’nun katkılarıyla düzenlenecek organizasyonun açılışı Ankara’da FIAP Genel Kurul Toplantısı ile başlayacak olup, katılımcılar daha sonra Ankara ve Kapadokya çevresinin tarihi, kültürel ve turistik yerlerini gezerek fotoğraflayacak.



Etkinlikler kapsamında Dünyada “Fotoğrafın Olimpiyatı” olarak kabul edilen, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIAP 2014 Siyah Beyaz Baskı Bienali ve FIAP tarihinin ödüllü en iyi fotoğraflarından oluşan “Best of the Best” sergileri açılacak. Organizasyona katılan fotoğraf sanatçılarının çekmiş olduğu fotoğraflarla da bir prestij albümü hazırlanacak. Yabancı katılımcı fotoğraf sanatçıları çektikleri binlerce kare fotoğraf ile ülkelerinde sergiler açacak, gösteriler gerçekleştirecek ve ülkemizin uluslararası arenada tanıtımına büyük katkı sağlayacaklardır.