Ankara'nın sağlıklı yaşam merkezi Karma Spa Wellness & Fitness, 2014 Dünya Lüks Spa Ödüllerinde Avrupa’nın En İyi Lüks Fitness Spa Merkezi seçildi





JW Marriott Ankara’nın huzur ve yenilenme merkezi olarak da adlandırılan spa merkezi Karma Spa Wellness & Fitness dünya çapında ilk ödülünü aldı. Global bir organizasyon olan Dünya Lüks Spa Ödüllerinde Avrupa’nın En İyi Lüks Fitness Spa Merkezi olarak seçilen Karma verdiği kaliteli ve lüks hizmetin dünya standartlarında olduğunu tesciledi. Farklı kategorilerde, küresel ve ülke bazında yapılan değerlendirmeler sonucunda ödüller, misafirlerin verdiği oylarla sahiplerini buldu. Tesisin ve sunulan hizmetin kalitesine göre verilen ödüllerin amacı lüks hizmet sektöründe standartları daha da yükseltmek.