Dünya tarihi bu müzede hayat bulacak

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Dünyanın ilk ve tek canlı tarih ve diorama müzesi Hisart, yepyeni bir müzecilik anlayışıyla kapılarını açmaya hazırlanıyor

Türkiye ve dünya tarihini şekillendiren olaylar ve savaşlar Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi’nde hayat bulacak. Kendi elleriyle yaptığı diorama ve tasarımlarla Hisart’ı kuran, Çuhadaroğlu Holding’in CEO’su Nejat Çuhadaroğlu’nun hobi olarak başlayıp etkileyici bir müzeye dönüşen tarih ve sanat tutkusu sizleri de büyüleyecek. Türkiye’deki alüminyum sektörünün öncü kuruluşlarından Çuhadaroğlu Holding’in CEO’su Nejat Çuhadaroğlu, iş dünyasında gösterdiği başarıyı şimdi de kültür ve sanat alanında göstermeye hazırlanıyor. Dünyanın ilk ve tek canlı tarih ve diorama müzesi Hisart, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan aldığı onay ve izinle İstanbul’da açılmak için gün sayıyor. Çuhadaroğlu Holding’in İstanbul Çağlayan’daki Hürriyet Mahallesi’nde bulunan binasının restore edilmesiyle kurulan Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi’nde; askeri materyaller ya da kıyafetler gibi orijinal binlerce objenin yanı sıra Nejat Çuhadaroğlu’nun kendisinin yaptığı yüzlerce diorama (üç boyutlu maket) ile tarih canlandırılıyor.



Hisart, müzecilik anlayışına farklı bir boyut kazandıracak

Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi, tarihi “sıkıcı” kılıfından sıyırarak, sıra dışı anlatımıyla merak ve keyif uyandırmayı, tarihe olan ilgiyi artırmayı amaçlıyor. Kendi tarzında “ilk” ve “tek” olma özelliği ile dikkat çeken Hisart, konusunda dünyanın en iyisi olarak, kültür mirasına katkı sağlayan bir müze haline gelmeyi hedefliyor. Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi 1.500 metrekarelik, 6 kata yayılan bir sergi alanından oluşuyor. Müzede, Roma İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu, Kurtuluş Savaşı, I. ve II. Dünya Savaşları, Körfez Savaşı gibi dünya tarihinin oluşumuna etki eden pek çok medeniyet ve olaya ait askeri ve etnografik eserler yer alıyor. Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi’nde sergilenen eserler, savaşlarda kullanılan askeri malzemelerin teknolojik gelişimlerini gösterdiği gibi, savaşlarla birlikte yaşanan sosyolojik, ekonomik ve kültürel etkileşimler ile savaşın görmek istemeyeceğimiz acı yüzüne de ışık tutuyor.



Tarihi içinden görün!

Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi, Roma İmparatorluğu döneminden 1990-1991 Körfez Savaşı’na kadar olan geniş kapsamlı bir süreci destansı bir anlatımla sergiliyor. 25 milyon dolar gibi ciddi bir bütçe ile kurulan müzede sergilenen askeri materyallerin hepsi orijinal eserlerden oluşuyor. Müzede yüzlerce diorama ve giydirilmiş manken bulunuyor. “Dünyanın en kapsamlı diorama koleksiyonuna sahip müzesi” özelliğini taşıyan Hisart’ta yer alan dioramalar ve mankenlerin yüzlerindeki ifade detayları Nejat Çuhadaroğlu tarafından yapıldı.

Müzede yer alan dioramaların konuları, tarihi kişi ya da olaylarla da sınırlı değil. Fantastik dünyanın en sevilen kahramanlarının yanı sıra Vikingler, Kızılderililer, Indiana Jones ve korsanlar gibi pek çok ilgi çekecek diorama da müzede sergileniyor.