Dünyanın en yaşlı kedisi 114 yaşına bastı!

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Guinness Rekorlar Kitabı'na giren kedi Poppy, insan yaşıyla 114'üne bastı

Dünyanın en yaşlı kedisi Poppy, Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi. 1990 yılının Şubat ayında doğan 24 yaşındaki Poppy, insan yaşıyla 114 yaşında.



Poppy'nin sahibi Jacqui West, yaşlı kedinin birkaç defa ölümün kıyısına geldiğini söylüyor. Ama Poppy her seferinde iyileşmiş ve dikkatli şekilde beslenerek 114. yaşına kadar gelmiş.

5 İngiltere başbakanının hükümetine tanıklık eden ve İngiltere'de yaşayan kedi, dünyanın en yaşlı insanı olan Japon Misao Okawa’dan 2 yaş genç .



Poppy'nin kulakları duymuyor ve gözleri görmüyor. Ama beslenmesine çok dikkat ediliyor sağlıklı yaşamının sırrı da bu. Öte yandan sahipleri, arada sırada KFC tavuklarından yemeyi, kebabı ve cips yemeyi de sevdiğini söylüyor.