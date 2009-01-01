Dünya’ya en çok benzeyen gezegen keşfedildi

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Gökbilimciler, Dünya’ya en çok benzediği bildirilen gezegeni keşfetti.

Kepler teleskobu tarafından yapılan ve Science dergisinde açıklanan keşif, gezegen avcılarını heyecanlandırdı.



Cygnus takım yıldızında Dünya’dan 500 ışık yılı uzaklıkta, kızıl cüce bir yıldızın etrafında dönen gezegenin, ne çok sıcak ne de çok soğuk olan Goldilocks kuşağında yer aldığı belirtildi.



Bilimadamları, gezegenin, Dünya’dan yaklaşık yüzde 10 oranında daha büyük olduğunu ve yüzeyinde yaşam için kilit öneme sahip suyun sıvı halinin var olabileceğini söyledi.



NASA’nın Ames Araştırma Merkezi’nden Elisa Quintana, gezegenin, Dünya’nın ikizinden ziyade “kuzeni” olabileceğini, çünkü Güneş’ten daha küçük ve daha az ışık yayan bir yıldız etrafında döndüğünü açıkladı.



Yıldızı etrafındaki turunu 130 günde tamamladığı belirtilen gezegenin bir atmosferi olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.



Öte yandan bazı araştırmacılar, gezegenin eğer atmosferi varsa fazlasıyla karbondioksit içerdiği görüşünde.



Kepler teleskobu aracılığıyla 2009 yılından bu yana 961 gezegenin varlığı doğrulandı.