Kadınlar Günü için, Türkiye’nin adını dünyaya duyuran, Türk kadını imajını yenileyen ilham perileriyle bir araya geldik. Başarılarının sırrını ve gençlere tavsiyelerini öğrendik. Leyla Umar, Şafak Pavey, Ece Temelkuran, Elif Şafak, Dilek Hanif, Hadise ve Serra Yılmaz...

Yazı: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Emre Arıcan

Hepsi yaptıkları işlerle, düşünceleriyle dünyada tanınan isimler. Kimi röportajları, kimi sesi, kimi oyunculuğu, kimi tasarımları, kimi yazıları, kimi de küresel barış ve insan hakları konusunda yaptığı çalışmalarla dünyada tanınan isimler. Dünyada başarı yakalayan pek çok Türk kadınından sadece birkaçı onlar. Onlarla bir araya geldik; kadın haklarını ve yapılması gerekenleri konuştuk. Ve tabii dünyaya açılmak için, başarıya giden yolda atılması gereken adımları öğrendik.

Dilek Hanif-Modacı

“Özünüze sahip çıkın!”

Hakların verildiğine değil, alındığına inanan bir kadınım. Fakat bazı sistemler içerisinde maalesef bu çabalar yetersiz kalabiliyor. Ev kadınlarının, çalışan kadınların, genç kızların yılmadan istemeye devam etmesi şart. Bürokrasileri, kanunları hatta toplumsal yaptırımları değiştirebilmek ne kadar ses çıkarttığımızla yakından ilgili. Bu kadar sesli olabilmek içinse başta eğitim problemimizi çözmemiz gerekiyor. Töre ve namus cinayetlerinin yanı sıra tecavüz suçlularının da kanunlar önünde büyük cezalara çarptırılması gerektiğini düşünüyorum. Ben yurt dışında çalışmalara başladığım ilk yıllardan beri çağdaş bir Türk kadını olarak, hazırladığım koleksiyonlarla daima modern çağın bir parçası olarak varlık göstermeye gayret ettim. Yaşadığım coğrafyanın, kültür mirasımızın etkilerini koleksiyonlarıma taşımaktan çekinmedim. Hatta bununla gurur duydum. Başarıyı yakalamak isteyenlere tavsiyem kendilerini eğitmeleri. Ayakları üzerinde durabilen bir kişinin isteklerinin ve hedeflerinin peşinde koşması, ideallerine ulaşması mümkün. Eksik olan hakların talebini de ancak doğru mücadele vererek gerçekleştirebilirler. Ayrıca vizyoner bir bakış açısı edinmek çok önemli. Artık her türlü iletişim kanalı açık ve bunu başarmak eskisine göre daha kolay. Dünya insanı olabilen, hayallerinin peşinden gidenler için başarı ve tabii ki bunun sağladığı mutluluk kaçınılmaz.