Egg&Burger, ‘101 İstanbul Lezzeti Festivali’nde

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İstanbul’u İstanbul yapan tüm lezzetlerin bir araya geleceği ‘101 İstanbul Lezzeti Festivali’nde Egg&Burger, ziyaretçileri farklı yorumladığı enfes tatlarla tanıştıracak…

Türkiye’ye ilk defa ‘diner’ konseptini tanıtan Egg&Burger, 27 Nisan Pazar günü Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşecek İstanbul’un en özel lezzetlerinin seçildiği ‘101 İstanbul Lezzeti Festivali’nde yerini alacak.



Festivale özel hazırlanan enfes seçenekleri ile ziyaretçilere gerçek bir lezzet deneyimi yaşatacak olan Egg&Burger, ‘Cheeseburger’ ve ‘Mushroom&Onion Burger’ ile klasikleşen tatlarını misafirlerin beğenisine sunacak.



Katılımcı restoranların lezzet standlarında sunacağı özel menülerin yanı sıra, workshopların ve tadımların yapılacağı ve mutfak sırlarının ortaya çıkacağı ‘101 İstanbul Lezzeti Festivali’nin bilet fiyatları ise 125 TL.



Egg&Burger ‘101 Lezzet Festivali’ Özel Lezzetleri:

- Cheeseburger

- Mushroom&Onion Burger



