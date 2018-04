Okullarda erken kayıt dönemi başladı, peki özellikle ilk kez okul seçecek olan ebeveynler için oldukça zorlu bir süreç olan bu dönemde nasıl bir yol izlemeli? Okul seçerken nelere dikkat etmeli? Erken kayıt yaptırmanın aileler için avantajları neler? Sorumuz çok; ama yanıtları var...

Yazı: Zeynep Güler Ceylan



Yüzlerce okul arasından en doğrusunu seçmek, hem öğrencilerin hem de ebeveynlerin beklentilerini karşılayacak en doğru tercihi yapmak günümüzde giderek önem kazanıyor. Çocukları için her zaman en iyisini isteyen aileler bu süreçte seçim yaparken zorlanıyor. Peki okul seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Uzman Pedagog Nilçin Doyran Bengisu; “Her ebeveyn, çocuğunun okula başlama yaşı geldiğinde hatta daha anaokulu döneminde, daha önce hiç zorlanmadıkları bir süreçle karşı karşıya kalıyor. Günümüzde artık çocuklar ilkokula başlamadan çok önce okula kayıt yaptırmak gerekiyor çünkü özel okulların bir kısmı kurayla, sırayla, kendi alt sınıflarından öğrencilerini seçtikleri için kontenjan kalmayabiliyor” diyor ve çocukların akademik geleceğine karar verirken ve buna göre seçenekleri değerlendirirken programlı davranmak ve kriterleri önceden belirlemek gerektiğini vurguluyor.



Bireysel ihtiyaçlar önemli

Öncelikle okul seçerken ebeveynler, kendi istek ve beklentilerinden daha çok çocuklarının özelliklerini tanıyarak, onların ilgisi, yeteneği ve bireysel ihtiyaçlarına göre karar vermeli. Peki ebeveynler okul seçerken nelere dikkat etmeli? Uzman Pedagog Bengisu, dikkat edilmesi gereken faktörleri şöyle sıralıyor:







Öğretmen kalitesi: Eğitimin en önemli ayağı kesinlikle öğretmendir. Okula karar verirken ilkokula başlayacağı ve muhtemelen dört yıl geçireceği öğretmenler ile ilgili görüşme talep edilmeli, eğitim kadrosunda yer alan öğretmenlerin sık sık değişip değişmediği, okulun öğretmen seçerken nelere dikkat ettiği, öğretmenlerin bilgilerini güncellemeleri için hizmet içi eğitim alıp almadıkları sorgulanmalı. İlkokul döneminde her yıl öğretmen değişmemeli; bu kurumun kalitesi için önemli bir kriter. Öğretmen kalitesi çocuğun temel bilgileri aldığı kritik dönemde çocuğun okul başarısını yüzde 50’den fazla etkiliyor.



Eğitim metotları: Ebeveynler okul seçerken, okulların eğitime bakış açısını, felsefesini anlayabilmek için kullandıkları yöntemleri ve bilgiyi edinme yollarını araştırarak aslında çocuklarına uygun bir sistem olup olmadığına karar verebilirler. Kullanılan teknolojik aletlerin, görsel materyallerin, laboratuvarların eğitimin ne kadar içinde olduğu; öğrenme gerçekleşirken ezbere mi dayalı yoksa yaparak yaşayarak mı öğretimin gerçekleştiği; drama, oyun gibi çocuğun kendini ifade edebileceği yöntemlerin kullanılıp kullanılmadığı ve öğrenmenin kalıcılığını artırmak için ödeve karşı tutumları mutlaka değerlendirilmeli.



Yabancı dil eğitimi: Özel okul seçerken ebeveynlerin kriterlerinden en önemlisi ve özel okulların da en iddialı oldukları konu yabancı dil eğitimi. Hatta artık tek yabancı dil yetersiz ikinci bir yabancı dilin öğrenimi çağın gerekliliği olarak görülüyor ve özel okulların eğitim sistemlerinin temeli de yabancı dil eğitimine dayanıyor. Ebeveynler yabancı dil eğitiminde klasik gramer kalıplarının tahtaya yazılarak öğretilmesindense, yabancı dilin yaşayarak öğretileceği sistemi araştırmalı. Çocuğun yabancı dili yaparak yaşayarak öğrenmesi şüphesiz ki en ideali, ana dilin edinimi de böyle. Tüm özel okullar dil eğitimi konusunda farklı görüşe ve tekniğe sahip oluyor.







Fiziki ortam: Çocuğun ders aralarında geçireceği alanın özellikle de okul bahçesinin konumu, genişliği çok önemli. Bahçenin fonksiyonel kullanımı, hijyen kurallarına uygunluğu, iç alanlarının havalandırılması, güneş görmesi, materyal ve malzemelere kolay ulaşılabilirlik her ne kadar çoğu ebeveyn için göz ardı edilse de çocukların günlerini geçirecekleri alanların önemi onlar için çok büyük.



Sosyal ve sportif faaliyetler: Okulun akademik sisteminin yanı sıra okul dışı sosyal ve sportif faaliyetlere bakışı akademik başarıyı destekler. Okul bunu destekliyor ve bunun için olanaklar sunuyorsa, çoğu ebeveyn için tercih sebebi olabilir. Bu süreçte de okulun gerek sportif başarıları gerekse sanata olan yaklaşımı çocukların sağlıklı gelişimi için bir avantaj.



Bütçe: Özel okulların eğitim sistemlerindeki farklılıklar gibi okul ücretleri de farklılıklar gösteriyor. Ebeveynler her yıl açıklanan eğitim-öğretim yılına ait rakamlara bakarak okulları da kendi bütçelerine göre değerlendirmeli.







Önce yetkinlik!

Tecrübeli ve nitelikli eğitim kadrosuyla yetkinlik temelli eğitim modelini birleştiren ide okulları, modern eğitim yaklaşımı, eğitim teknolojilerine yaptığı yatırım ve nitelikli eğitim kadrosuyla ayrışıyor. Benimsediği yetkinlik temelli eğitim modeliyle öğrencilerine gelecekte ihtiyaç duyacakları becerileri kazandırmayı amaçlıyor. Eğitimdeki güçlü ve deneyim temelli bakış açısını, içinde bulunduğumuz modern dünyanın araçları ve gereklilikleriyle birleştiren entegre bir model vadediyor. Küreselleşen dünyada öğrencilere yarının becerilerini kazandırmadaki en önemli nokta; yetkinlik. Bu noktadan hareket eden ide okulları, yetkinlik temelli bir eğitim modelini esas alıyor. Her biri alanında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip eğitim ve yönetim kadrosunun gücünü, modern araçların etkisini ve modern eğitim sisteminin katma değerini yetkinlik anlayışıyla birleştiriyor. Ders işleme yöntemlerinden konuklarla etkileşime, görselleştirme çalışmalarından atölyelerine dek attığı her adımda öğrencilerin yetkinliklerine bir katkı sunmayı amaçlayan ide okulları, yarının yeteneklerini bugünden şekillendiriyor.