Ultimate Ears, “PartyUp” uygulamasıyla 50’den fazla hoparlörü birbirine bağlıyor.

Ultimate Ears, akıllı cihazlar için geliştirdiği “PartyUp” uygulamasıyla, 50’den fazla kablosuz bluetooth hoparlörün birbirine bağlanmasını sağlıyor. Suya ve darbelere dayanıklı hoparlörleriyle eğlenceyi her yere taşıyan Ultimate Ears, “PartyUp” uygulamasıyla, markanın UE Boom, UE Boom 2 ve UE Megaboom hoparlörlerini birbirine kolayca bağlayarak, eşsiz bir parti deneyimi yaşanmasını sağlıyor.



“PartyUp” uygulaması, 4 Ekim itibarıyla iOS ve Android uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirilebiliyor.



