Eğlencenin sonbaharı

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Sonbaharı karşılayan şehirde, eğlence hayatında neler oluyor? En hit mekanları, eğlence dünyasındaki değişimi Chanta Club’ın Genel Koordinatörü Serkan Koca anlattı!

Yazı: Sinem Gürleyük



Son beş yıla baktığınızda gece hayatında en çok değişim, dönüşüm gösteren şeyler neler?

Eğlence anlayışındaki en büyük değişiklik yeni jenerasyon. 90’lar nesli bütün sektörü daha kaliteli ve salaş hale getirdi. Eskiden daha gösterişli yerlerde insanlar eğlenmeyi severken, şimdi ise daha kuytu köşe yerlerdeki küçük ve entelektüel yerleri seviyorlar. Ve eskiden yemek ve eğlence için tek mekana giden eğlencesever artık gece boyunca 5-6 mekanda dolaşmak istiyor.



Şu sıralar en hit mekanlar, en çok rağbet gören yerler nereler?

Kışlık mekanlar 1 Eylül itibarıyla kapılarını açıyor. Bu sene Pera ve Karaköy hatta Tarabya iddialı bölgeler arasında yerini alacak. Haliyle bu bölgelerdeki mekanlar ön plana çıkacak.



İstanbul’da geceye güzel bir yemekle başlayıp ardından sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmek istesek, bize nasıl bir rota çizersiniz?

Karaköy Ferah Feza, Nişantaşı Cento Per Cento, Nobu, Ulus Sunset ya da Ulus 29, Etiler Paper Moon’da güzel bir yemek yemenizi tavsiye edebilirim. Her bölgeden bir yer söyledim, tercih sizin. Sabaha kadar deliler gibi eğlenmek ve dans için Ulus 29’a geçin ya da Pera bölgesinde Chanta ve sahil bölümünde de Albüm’ü tercih edin derim. Türkçe müzik sevenlere çok iyi gelecektir.



Peki bu sene en çok hangi kokteyller, içkiler revaçta?

Bu sene en çok çaylı kokteyller revaçta olacak. Mesela yeşil çay, ananaslı mojito. Early grey martini, orman meyveli bellini severek içilecek.



