Mikrokredi desteğiyle üreten kadınların el emeği göz nuru ürünleri milyonlarla buluşacak.





Turkcell’in TİSVA işbirliğinde hayata geçirdiği Ekonomiye Kadın Gücü projesinden faydalanan girişimci kadınların el emeği göz nuru ürünleri n11.com’la yapılan işbirliği sayesinde milyonların beğenisine sunuluyor. Yoğun ziyaretçi trafiğine sahip e-ticaret sitesinde, ilk etapta İstanbul’dan Hakkari’ye, Trabzon’dan Aydın’a Türkiye’nin pek çok ilinden girişimci kadınlarımızın yöresel ürünleri vitrine çıkıyor. Bu işbirliği sayesinde hem kadınlar daha çok kazanacak hem de ülkemizin nadir bulunan, geleneksel ürünleri gün yüzüne çıkacak.Türkiye’nin lider teknoloji ve iletişim şirketi Turkcell, Ekonomiye Kadın Gücü projesi kapsamında dar gelirli, girişimci kadınlara destek olmak için önemli bir işbirliğine daha imza attı. E-ticaret sektöründe güvenilirliği, kolay kullanımı ve yoğun ziyaret trafiği ile fark yaratan n11.com ile yapılan işbirliği sayesinde, mikrokredi desteğiyle üreten kadınların el emeği ürünleri milyonların beğenisine sunuluyor. Açılan bu etkin satış ve pazarlama kanalı kadınların bereketlerine bereket katarken, Türkiye’nin birbirinden değerli yöresel ürünleri de gün ışığına çıkıyor.Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler, “Ekonomiye Kadın Gücü ile şu anda 68 bin kadınımıza ulaşıyoruz ve hedefimiz 4 yılda 100 bin kadınımıza ulaşmak. Sağladığımız mikrokredinin yanı sıra girişimci kadınlarımıza sınıf içi eğitimler veriyor, teknolojik altyapımızı projenin daha da güçlenmesi için kullanıyor ve satış kanallarını çeşitlendirmek için çalışıyoruz. Kadınlarımızın daha çok ve verimli üretim yapabilmesi geniş kitlelere ulaşıp ürünlerini satmasıyla mümkün. ‘Ürünlerin alıcıyla nasıl buluşturulacağı’ konusu büyük önem taşıyor. Bu amaçla Türkiye’nin önemli e-ticaret kanallarından biri olan n11.com ile işbirliğimizi hayata geçiriyor, girişimci kadınlarımızın ürünlerini geniş kitlelerle buluşturuyoruz. Ekonomiye Kadın Gücü ile başlattığımız cepten kalkınma seferberliği, kadınlarımızın el emeği ürünlerini satın alan tüketicilerin katkısıyla daha da büyüyecek” dedi.n11.com Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, “n11.com olarak, kadın emeğini öne çıkartan sosyal sorumluluk projelerini desteklemek bizim için çok önemlidir. Ekonomiye Kadın Gücü projesinde yer almak, Turkcell ile bu konuda işbirliği yapmak bizler için çok değerli. Bu tip projelerin başarısını etkileyen en önemli faktör, satış kanalı ve pazarlamanın doğru planlanmasıdır. n11.com olarak bu noktada en doğru platform olma özelliğini taşıyoruz. Üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapacağız” sözleriyle proje hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Aziz Akgül projedeki yeni açılımla ilgili olarak, “Turkcell ve n11.com’un gerçekleştirdiği değerli işbirliği kadınlarımızın sürdürülebilir kalkınmasına bir önemli destek daha sağladı. Mikrokredi, pazarlama, eğitim ve teknoloji desteğinin ardından şimdi de girişimci kadınlarımız e-ticaretle tanışıyor, milyonlara ulaşarak ürünlerini satabilme imkanına kavuşuyor. Ekonomiye Kadın Gücü’nde böyle önemli desteklerle artık kadınlarımız kendi ayaklarının üzerinde duruyor, ekonomiye katılıyor, hayallerine bir adım daha yaklaşıyor” dedi.Trabzon’dan kazaziye sanatıyla yorumlanmış takılardan, Tokat’tan bakırcılık sanatının en güzel örnekleri cezve ve fincanlara…Ekonomiye Kadın Gücü sanal mağazası, n11.com’un ana sayfasında “Seçkin Mağazalar” bölümünde Turkcell El Emeği ismiyle yer alıyor. Mağaza, Anadolu’nun otantik, geleneksel ve tamamen el işi ürünlerinden seçilen ürün gam��na sahip. Kastamonu’dan taş baskı masa örtüleri, Konya’dan tuzdan yapılmış aksesuar malzemeleri, Mardin’den bıttım sabunu, Hakkari’den yöresel fistan takımı, Samsun’dan yün dokuma cecim kilimi ve Kütahya’dan çini takılar bu seçeneklere sadece birkaç örnek… Satışa sunulan her ürünün açıklamasında el emeği göz nurunu üreten kadınların öyküsü, ürünün detaylı özellikleri ve üretim tekniğine de yer veriliyor.Turkcell ve n11.com’un işbirliği sonucunda şu anda Türkiye’nin 28 ilinden, 51 kadının ürünü, toplam 103 seçenekle müşterilerin beğenisine sunuluyor. Mağazadaki ürün portföyü, Türkiye’nin pek çok yerinden gelecek yöresel ürünlerle genişleyecek. Ürünlerin seçiminde sadece ait olduğu bölgenin yöresel özelliklerini taşıması, malzemelerinin tamamen organik olması ve el emeğiyle üretilmesi kriterleri esas alınıyor.Böylece, ülkemizin nadir bulunan, geleneksel tarzda üretilen yöresel ürünleri de gün yüzüne çıkarak alıcıların beğenisine sunulmuş oldu. n11.com’un Turkcell El Emeği mağazasındaki ürünleri 5 TL ile 1500 TL fiyat aralığında satışa sunuluyor. Ürünleri satın alan tüketiciler, Anadolu kültürünün en güzel örneklerine sahip olmanın yanı sıra, Ekonomiye Kadın Gücü projesine ve kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan, aile bütçesine katkı sağlayan kadınlara da destek vermiş oluyor.