Ekrandaki babalar rol model mi?

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Her hafta ekranlarımızda gördüğümüz dizilerde artık aile fertleri gibi benimsediğimiz babalar var. Bunlar Türkiye’deki babaların birer yansıması gibi… Uzman Psikolog Esin Nur Akyıldız’a dünden bugüne ekrandaki baba modellerini sorduk.