Her hafta ekranlarımızda gördüğümüz dizilerde artık aile fertleri gibi benimsediğimiz babalar var. Bunlar Türkiye’deki babaların birer yansıması gibi… Uzman Psikolog Esin Nur Akyıldız’a dünden bugüne ekrandaki baba modellerini sorduk.
Fiko/SÜPER BABA
Üstünden yıllar geçti ama hala bir kuşağın aklında baba deyince Süper Baba’yı canlandıran Şevket Altuğ geliyor. 1993-1997 yılları arasında yayınlanan Süper Baba dizisinin kahramanı Fikret Aksu yani Fiko, üç çocuklu boşanmış bir babaydı. İpek’e deli gibi aşık olan Fiko, hayatının en büyük hatasını Şule ile evlenmekle yapıyor, üç çocuğu olduğu halde bu evliliği yürütemeyip boşanıyordu. Daha sonrasında iki kez daha aşık olan Fiko, üçüncüsünde turnayı gözünden vurup mutlu bir birlikteliğe başlıyordu. Fiko çocukları için her şeyi yapan, fedakar ve çok duygusal bir adamdı. Kızı Zeynep’in özgürlük çabaları ile uğraştığı gibi, oğlu Alim’in aşkıyla da yakından ilgilenir, bu arada Çengelköy esnafının sıkıntılarını da es geçmez, herkesin yardımına koşardı. Bu yüzden televizyon tarihinin en sevilen karakterlerinden biri olmayı başardı.
Çözümlemesi: Buradaki baba, hem anne hem baba rolünde! Kendi seçiminin yarattığı ebeveyn rolü eksikliğini kendisi kapatıyor. Çocuk, anne ve babasını seçerek dünyaya gelmiyor ve seçimlerimizin sorumluluğunu taşımamız gerekiyor. Fiko tamamıyla desteklediğim bir ebeveyn rolü. Çocuklarına, “Hayatta aşk denilen bir şey var. Bir, iki kere olmak zorunda değil. Yaşamda bir takım şeyler değişir ve aşık olursunuz, korkmaktansa yaşamak gerekir mesajını vererek çok doğru model oluyor. Yetişkin bir erkeğin kendi bireysel ihtiyaçlarını yok saymaması gerektiğini göstermesinin yanı sıra, babalık rolünün de sorumluluğunu, çocuklarını yok saymadan yapıyor.