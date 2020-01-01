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Elele Ağustos Sayısı Bayilerde!

Elele Ağustos Sayısı Bayilerde!

Elele Dergisi, ağustos ayına şarkıcı Simge Sağın ile merhaba diyor! Simge Sağın’ın müzik hayatına, bu defa hayalperest ve enerjik bir pencereden bakıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çok özel fotoğraf çekimini ve röportajı kaçırmayın!

Sarkastik, komik, zeki ve sivri dilli… Gürgen Öz, Bay Yanlış dizisiyle ekranlara geri döndü! İtiraf etmeliyiz ki röportajda gündeme dair altı çizilmesi gereken pek çok cümle sarf etti… Yepyeni bir dizi daha ekranlara geliyor: Menajerimi Ara! Bu defa dizinin setine sızıyoruz ve başrol oyuncuları Ayşenil Şamlıoğlu, Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ile birlikte muhteşem bir sohbet gerçekleştiriyoruz.

Yalnızca sahil değil, şehir stiline de ilham veren mayolar artık hepimizin vazgeçilmezi! Radarımızdaki en yaratıcı mayo tasarımcılarından aldığımız tüyolar, stil sayfalarımızda sizi bekliyor. Yüz maskeleriyle birlikte hayatımıza giren cilt problemlerine kalıcı çözümler, gündüzden geceye göz makyajı önerileri, ilişkiler, seks ve hayata dair birçok konuyu masaya yatırdığımız Elele ağustos sayısı çıktı!

Ayrıca bir de sürpriz hazırladık! Sosyal Mesafeli 50 Tarif kitabı Elele ağustos sayısıyla birlikte tüm okuyucularımıza hediye!

Kaçırmayın!

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