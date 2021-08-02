Makyaj çantanızı yenilemek için pahalıdan ucuza alternatifli öneriler, 8 adımda sağlıklı bir yaz cildi, ilhamını toprak renginden alan stil önerileri, A’dan Z’ye seyahat rehberi ve şehirde kalanlar için kültür ve sanat dolu bir ajanda sizi bekliyor!

Geçmiş, bugün ve gelecek arasında sıkışıp kalanlar; düşünceleri arasında kaybolanlar için ‘overthinking’ ile mücadele rehberi; yatak odanıza ekleyebileceğiniz yeni oyuncaklar ve popüler kültürle farklı anlamlar kazanan ‘bekarlık’ kavramı hakkında yeni fikirler, Elele ağustos sayısı sayfalarında…

Sizin için bir de sürpriz hazırladık! ‘Astroloji-2. Sezonda Neler Olacak?’ kitabı dergiyle birlikte tüm okuyucularımıza hediye…

Elele ağustos sayısı çıktı!

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