Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Elele AVON Kadın Ödülleri’nde 9 kategoride yılın kadınları belirlendi. Burcu Biricik, Dilek Sabancı, Kalben, Ayşe Tolga, Hande Fırat, Ayşe Begüm Onbaşı gibi isimler görkemli törene katılarak ödülünü kucaklayan isimler arasında yer aldı.

Güzelliğe değer katan Avon ile Türkiye’nin en köklü kadın dergisi Elele dergisi işbirliğiyle üçüncüsü gerçekleştirilen Elele Avon Kadın Ödülleri heyecanı zirveye taşıyan bir törenle yılın en başarılı kadınlarını ödülleriyle buluşturdu.





Mirgün Cabas’ın sunumuyla gerçekleşen törende oyuncu dalında Burcu Biricik, şarkıcı dalında Kalben, yazar dalında Büşra Yılmaz ve spor dalında Ayşe Begüm Onbaşı ödül aldı.

2016 yılının bilim kadını İlayda Şamilgil, gazetecisi Hande Fırat, girişimcisi Ayşe Tolga olurken; sosyal sorumluluk dalında Dilek Sabancı, güzel sanatlar dalında da Türkan Derya ödüle layık görüldü.



2016 yılındaki çalışmalarıyla kadınlara ilham kaynağı olan Avon Temsilcisi Zehra İrem Taşkın da “Yılın AVON Kadını” ödülünü kazandı.



Elele Dergisi Yayın Direktörü Ferhan Kaya Poroy açılış konuşmasında, “Biz bu dünyaya yaşamı ayakta tutmaya, hayatı güzelleştirmeye geldik. Bugün burada ödül alacak kadınlar gibi… Sanatla, sporla, yazılarıyla, haberleriyle, şarkıları, dizileri, sağ duyularıyla dünyayı güzelleştiren kadınları heyecanla izleyeceğiz. Ve bir kez daha inanacağız ki; Dünyayı kadınlar kurtaracak” dedi.





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KALBEN/KIRMIZI HALI VİDEOSU

YASEMİN ALLEN/KIRMIZI HALI VİDEOSU



IRMAK ÜNAL/KIRMIZI HALI VİDEOSU

