Elele Avon Kadın Ödülleri’nde 9 kategoride yılın kadınları belirlendi. Gonca Vuslateri, Sıla, Gülden Aydın, Azra Kohen, Aslı Elif Tanuğur, Oya Başak, Zeliha Ağrıs, Dilek Livaneli ve Nehir Özzengin gibi isimler görkemli törene katılarak ödülünü kucaklayan isimler arasında yer aldı.

Güzelliğe değer katan Avon ile Türkiye’nin en köklü kadın dergisi Elele dergisi işbirliğiyle dördüncüsü gerçekleştirilen Elele Avon Kadın Ödülleri heyecanı zirveye taşıyan bir törenle hayata imza atan kadınlarını ödülleriyle buluşturdu.



Vecihe Sözeri’nin sunumuyla gerçekleşen törende oyuncu dalında Gonca Vuslateri, şarkıcı dalında Sıla, yazar dalında Azra Kohen ve spor dalında Zeliha Ağrıs ödül aldı. 2017 yılının bilim kadını Oya Başak, gazetecisi Gülden Aydın, girişimcisi Aslı Elif Tanuğur olurken; sosyal sorumluluk dalında Dilek Livaneli, güzel sanatlar dalında da Nehir Özzengin ödüle layık görüldü.







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GONCA VUSLATERİ/KIRMIZI HALI VİDEOSU



SILA/KIRMIZI HALI VİDEOSU

