Dokuz kategoride 45 başarılı kadının aday gösterildiği Kadın Ödülleri 2014’ün jürisinde birbirinden başarılı ve ünlü isimler yer alıyor.

“Kadınların Kadınlar için Çalıştığı Şirket” sloganıyla 128 yıldır kadınların hayatını güzelleştiren AVON ve Türkiye’de 38 yıldır varlığını sürdüren; kadınların en çok tercih ettiği dergilerden biri olan Elele, kendi alanlarına adlarını altın harflerle yazdırmış isimler arasından “Yılın Kadınları”nı seçiyor. “Elele Avon Kadın Ödülleri 2014”te dokuz farklı kategoride, toplam 45 adayın yer aldığı yarışmanın jürisinde sanat ve medya dünyasından pek çok önemli isim yer alıyor.Elele Avon Kadın Ödülleri 2014 jürisi, başarılı yazarlardan Nermin Bezmen ve Kürşat Başar, ünlü blogger Pucca, Yeşilçam'ın ünlü aktörü Ediz Hun, gazeteci Fatoş Karahasan, Doğan Burda Dergi Grubu İcra Kurulu Başkanı ve Hürriyet Gazetesi yazarlarından Mehmet Y. Yılmaz, haberci ve televizyoncu Özlem Denizmen, fotoğrafçı Mehmet Turgut ve gazeteci Ertuğrul Özkök gibi alanlarında tanınmış isimlerden oluşuyor.Jüri, 4 Kasım’da başlayan ve 15 Aralık tarihine kadar sürecek olan halk oylamasının ardından, her kategoride halkın seçtiği ilk üç ismi değerlendirecek ve birincileri belirleyecek.“Elele Avon Kadın Ödülleri” projesinde belirlenen kategoriler ise şöyle: Oyuncu, şarkıcı, yazar, girişimci, haberci, bilim kadını, sporcu, güzel sanatlarda yılın sanatçısı ve sosyal sorumlu kadın...15 Aralık tarihine kadar oylamaya katılanların sürpriz hediyeler ve ödül gecesine katılma şansı yakalayacakları Elele Avon Kadın Ödülleri, 14 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek görkemli bir törenle sahiplerini bulacak. Yarışmada ayrıca “Yılın Avon Kadını” kategorisinde 2014 yılında başarısıyla ilham vermiş en güçlü AVON Temsilcisi de sahnedeki yerini alacak.