Elele’nin yeni sayısının kapağında son günlerde güzelliği ile çok konuşulan genç oyuncu Melisa Şenolsun var.

Şenolsun, son zamanlardaki başarılı projelerinden özel hayatına kadar birçok konuda sorularımızı cevapladı…

Peki daha neler var?

Yeni sezonun stil kodları,

Yazın ardından uygulamanız gereken bakım önerileri,

Fi dizisinde Eti karakteri ile izlediğimiz Tülay Günal ile özel röportaj,

Sonbaharda şehirde yapılacak onlarca aktivite önerisi...

Hepsi bu ay Elele’de.

Ve Elele dergisinin okurlarında bir de hediyesi var: İki farklı kapak seçeneğiyle rengarenk defterler dergiyle birlikte ücretsiz.

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