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Elele Dergisi Eylül Sayısı Çıktı!

Derginin bu ay kapağında Ayşe Hatun Önal var.

Elele Eylül sayısı sonbaharın tüm güzelliklerini yansıtıyor.
- Ayşe Hatun Önal ile muhteşem bir sezon açılışı yaparken, onun hayata bakışının dinamik detaylarıyla bakış açımızı farklı bir noktaya yönlendirdik biz, siz de deneyin.
- Yılların gençliğinden bir şey götürmeyi bir türlü başaramadığı Keremcem, görünüşte olmasa da içeride bir yerlerde olgunlaştığını röportajındaki muhteşem açıklamalarıyla ispatlıyor.
- Ekranların sevilen ismi Türkü Turan ise, güzellik sırlarını ortaya saçıyor.
Peki ya moda? Sezon trendlerinden, stil sahibi önerilere pek çok detay fazlasıyla sayfalarımızda.
- Güzellik trendleri ise bir diğer yanda. Bu sonbaharda hepimiz fazlasıyla güzeliz, çünkü doğal olduğumuz kadar da önerilere açığız. Öneri demişken; dergide toplam 375 sonbahar kodu var, kaçırmayın! Ama bir yerlere kaçmak istiyorsanız da, rotanızı Güneş İtalya'ya çevirmeyi deneyin.
- Şimdi tam sırası! Yemekte bugün ne mi var? Süper ötesi ekmekler. Bakmakla yetinmeyin, lütfen deneyin.
- Dolu dolu bu sayının bonusu ise Şebnem Cumhur'un Hayat Sana da Güzel kitabı. herkese hediye.

Eylülde hayat hepimize güzel olsun diye...

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