Elele Haziran sayısında yaza müthiş bir başlangıç yapıyor.

• Vatanım Sensin dizisinin Hilal'i Miray Daner; gençliği, güzelliği ve genç yaştaki başarısı ile yeni bir yıldızın doğuşuna şahitlik etmeniz adına kapağımızda.



• Yazın en cıvıl cıvıl trendleri ve güzelliğe güzellik katan kozmetikleri ise, enerji yükselticiler olarak huzurlarınızda.



• Fi'nin en dikkat çeken isimlerinden 'medya patronu' rolünde izlediğimiz Osman Sonant'ı daha yakından tanımak hoşunuza gidecek, keşfedilesi bir adam.



• Kısacası, yaza dair insanı mutlu edecek pek çok ışıltılı detay derginin satır aralarında gizli…



• Tüm bu güzel enerjileri üzerinize giyinip ardından da Bolivya'nın başkenti La Paz'a enteresan bir yolculuk yapmaya hazırsanız, hemen bir Elele kapın ve sayfalar arasında kaybolun.



• Elele dergisinden okurlarına hediyemiz var; iki farklı kapak seçeneğiyle şahane defterler!

