Elele dergisi kasım sayısının kapağında Hazar Ergüçlü var.

Hazar Ergüçlü, yeni dizisi Hayat Sırları ve Altın Koza’da aldığı ödülüyle bugünlerde hayallerine çok yakın bir yerde duruyor. Harika fotoğraflar ve çok içten bir röportaj sizi bekliyor. Elele’de bu ay başka neler mi var? Sonbahar alışverişi için tam 440 öneri, kış öncesi güzellik ve bakım sırları, ilişkinizi heyecanlı tutmak için tüyolar... Hepsi bu ay Elele’de. Elele’nin okurlarına bu ay bir de hediyesi var; 'Ev Davetleri için 50 Tarif Kartı' dergiyle birlikte tüm okurlarına ücretsiz. Kasım sayısı bayilerde.



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