Elele’nin yeni sayısının kapağında muhteşem gülümsemesi ve doğal ışığı ile Aslı Enver var.

Aslı Enver, son zamanlardaki başarılı projelerinden özel hayatına kadar birçok konuda sorularımızı cevapladı…



Peki daha neler var?

• Cıvıl cıvıl, doğal, capcanlı bir kadın Damla Sönmez’in güzellik sırları…



• Dünya bir tiyatro sahnesi! Çok özel isimlerle sezonun en dikkat çeken oyunlarını konuştuk. Ve perde açılıyor! Karşınızda; Şebnem Bozoklu, Kerem Fırtına, Emir Çubukçu, Berkay Ateş, Can Kulan, Merve Dizdar, Ece Dizdar, Başak Daşman, Tuba Karabey, Selin İşcan ve Özge Özder.



• Sarp Levendoğlu’nun en filtresiz haline tanık olmaya hazır olun.



• Sezonun öne çıkan renkleri: Gold, turuncu, mavi! Yaz yaklaşıyor, gardırobu yenileme zamanı geldi.



• Güzellik dünyası kırmızı ve pembenin karşı konulmaz çekiciliğini keşfetti. Biz de peşine düştük!



Ve Elele dergisinden okurlarına müthiş hediye! Yaz gelemeden sağlıklı ve hızlı bir şekilde kilolarınızdan kurtulun. Bikini vücudu için 50 Detoks Tarifi kitabı dergiyi alan herkese ücretsiz.



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