Elele şubat sayısında sevgi dolu; aşk ayında aşk dolu isimlerle bir araya geldi. Öykü Karayel'in ne kadar orijinal bir kadın olduğunu keşfetmekle işe başlayın.

Yedi ünlü ismin kendilerine aşkı anımsatan kelimelerini ve özel çekimlerini ise kaçırmayın. Şu anda Jet Sosyete'de izlediğimiz, bir süredir zaten radarımızda olan Instagram'ın komik kızı Yılmaz Sisters'ın Nursena'sı, güzellik sayfalarının da yıldızı oldu. Müziğin en özgün isimlerinden Barabar grubuna dair öğrenmek istedikleriniz, tüm detaylarıyla samimi bir röportajda gizli. Şubat, indirimin dibe vardığı zaman olduğuna göre, alışverişin keyfini çıkarmanın da tam zamanı. Yeni sezona uyarlanabilecek parçalarla uygun ve hesaplı alışverişin peşine düşmeniz için ipuçları... Dokunmanın gücünden faydalanmak isteyenler içinse meditasyon tadında bir seks önerisi var; Karezza'yı hemen keşfetmelisiniz. Şubat ayının olmazsa olmazı Sevgililer Günü Eki ise yüzlerce hediye alternatifiyle işinizi kolaylaştıracak. Bu ay da Elele'de kadın olmaya, hayata, keyfe dair aradığınız pek çok şeyi bulmanız mümkün...

