Derginin kapağında bu ay güzelliği ve enerjisi ile yaza çok yakışan bir isim; Yasemin Kay Allen var.

Çok özel fotoğrafları ve çarpıcı açıklamalarının olduğu röportajı ayın kaçmazlarından. Ayrıca bu ay dergi tam bir yaz festivali. Plajların en şıkı siz olmak istiyorsanız alışverişe çıkmadan Elele haziran sayısında yer alan 260 stil önerisine mutlaka göz atın. Yazın cilt ve saç bakımı, gidilecek yerler, sağlıklı tarifler de haziran sayısında sizi bekleyenlerden. Elele dergisi bu ay okurlarına tatilleri daha da keyifli geçsin diye kitap hediye ediyor. Bu ay Elele kaçmaz. Şimdi tüm bayilerde...



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